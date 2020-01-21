США показали беспомощность и ненужность ООН

Власти США убийством иранского генерала Касема Сулеймани отменили все международные законы и договоры, все личные права любого человека и целых народов. Больше нет смысла в ООН. Нет смысла заключать и соблюдать договоры, по крайней мере с американцами. США объявили себя богами. Смотрим и готовимся к ужасному: чем ответит Бог?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой, Дарьей Митиной и Вячеславом Полосиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказали доктор философских наук, кандидат политических наук, политолог Вячеслав Полосин и секретарь Объединенной коммунистической партии России Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

США — Иран: сложный драматический сюжет только начинается

Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона

Консолидация Ирана и поляризация в США

— Дарья Александровна, вы сказали, что убийством иранского генерала Сулеймани Трамп еще больше поляризировал американское общество, а иранское — консолидировал. Это было хорошо видно и на его похоронах — там сколько народа было!

Дарья Митина: Да. Притом что совершенно очевидно, что не для всего иранского общества Касем Сулеймани является авторитетом, как и Корпус стражей иранской революции.

Внутриполитическая ситуация в Иране сейчас очень сложная. Мы знаем, что последние месяцы эта республика тоже была раздираема антиправительственными протестами. И было очень большое озлобление в определенных средах против деятельности Корпуса. В основном, конечно, против внутрииранской деятельности в целом.

Касем Сулеймани здесь немножко в стороне. Тем не менее рикошетом это распространялось и на него. И тем не менее этот теракт сразу же вывел на улицы миллионы иранцев. Кто-то действительно сильно скорбит о генерале Касеме Сулеймани.

Но основную массу побудило выйти, наверное, как раз то, что это был именно антиамериканский протест, антиимпериалистический протест против такого волюнтаристского поведения Соединенных Штатов.

И в Штатах, кстати, тоже…

— В Штатах тоже были большие протесты.

— Впервые за долгое время мы наблюдаем там десятки тысяч людей на улицах.

Я далека от иллюзии, что все эти люди, которые митинговали в Нью-Йорке и в Вашингтоне, так или иначе с уважением относятся к Касему Сулеймани.

Я думаю, что основная масса даже плохо представляет, кто это такой.

Но по крайней мере это обычная антитрампийская масса, это электорат левых. Прежде всего эти люди — электорат Демократической партии. Они воспользовались этой ситуацией для того, чтобы выразить протест против волюнтаристских действий администрации Трампа.

Трамп виноват, но не один

Но было бы неправильно думать, что виноваты во всем только Трамп и республиканская администрация. То есть чисто антитрампийский протест недостаточен, потому что дело не в конкретных лицах и даже не в партийных силах. Давайте посмотрим, что и как там происходило в последние 20 лет.

Совершенно одинаково ведут себя и демократические администрации, и республиканские. Скажем, администрация Клинтона практически стерла с лица земли европейское государство в самом центре Европы — Югославию, расправилась с Милошевичем, со многими деятелями сербского национального движения.

— Буш в Ираке отличился.

— Буш расправился с Ираком и с его лидером.

Фактически американцы присвоили, узурпировали право высшего международного суда над целыми народами.

В данном случае монополизировали и право говорить от имени иракского народа зачем-то.

То же самое — Обама. Он тоже не был белым и пушистым. Давайте вспомним роль Соединенных Штатов в стравливании народов, в разжигании событий "арабской весны" во многих странах.

И к чему это привело? Какие события и результаты в той же Ливии?… И поэтому в США в этом отношении единство элиты. Такое идеологическое единство двух противоборствующих партий в Америке. Это противоборство не должно никого вводить в заблуждение.

То есть налицо кровавые преступления империализма (может быть, это немножко устарелый термин, тем не менее он очень верный). Здесь и сейчас произошло то же самое абсолютно. Генерал, влиятельный политический деятель иностранного государства был привнесен в жертву сиюминутным интересам.

Недаром сейчас уже в Сети дотошные люди раскопали и опубликовали твиты Трампа от 2011 года, когда он оппонировал Обаме и писал, что не дадим Обаме развязать третью мировую войну и напасть на Иран ради своих сиюминутных внутриполитических предвыборных целей. Это писал Трамп в 2011 году, когда Обама пытался тоже сыграть на внешнеполитической арене ради набора политических очков.

И совершенно то же самое теперь делает сам Трамп: осталось меньше года до выборов, на носу импичмент и все прочие неприятности. Поэтому, как бы это ни казалось циничным, мы видим подтверждение той же самой формулы Клаузевица: война — это продолжение политики иными средствами. Здесь то же самое.

— Вячеслав Сергеевич, как вы считаете, это так? Что вы вообще думаете обо всем этом?

Отмена международной системы безопасности

Вячеслав Полосин: Все это, к сожалению, действительно так. И это весьма печально. Но вы знаете, еще бы я добавил, что все-таки после Первой мировой войны была попытка создать международную систему безопасности, так называемое международное право, — "Лига наций" для этого и была создана. Но она провалилась довольно быстро. После Второй мировой войны уже организовали ООН.

Вот эта система не просто возникла, но и более-менее действенно работала долгое время. Она действительно обеспечивала относительную стабильность хотя бы в течение долгого времени.

Убийством Сулеймани Трамп полностью отменил международную систему безопасности.

Получается, что он на себя открыто взял роль мирового вершителя судеб. Это же не кто-то там сделал, не какой-то убийца, который, допустим, нашего посла убил.

Д.М.: И даже НАТО открестилось от этой акции устами Столтенберга, сказали, что все это личная инициатива Трампа.

— И конгресс открестился.

В.П.: Да, то есть это сделал президент страны: взял без суда человека, даже без видимой вины, ни угрозу химоружия, ни какого-то другого предлога никто даже не нашел.

Ведь он же не ехал ракеты в сторону США отправлять. Допустим, они решили бы пресечь такую попытку. Но Трамп же этого и даже не утверждает. Даже ложно не утверждает. Даже не пытается как-то это обосновать и оправдаться. Просто так его убили. В чем-то виноват. Взяли и убили. Тогда получается, что любого человека любой страны, любого министра, любого президента можно взять и тоже вот так устранить, понимаете?… Тогда вообще права никакого в нынешнем мире нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев