Власти США убийством иранского генерала Касема Сулеймани отменили все международные законы и договоры, все личные права любого человека и целых народов. Больше нет смысла в ООН. Нет смысла заключать и соблюдать договоры, по крайней мере с американцами. США объявили себя богами. Смотрим и готовимся к ужасному: чем ответит Бог?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказали доктор философских наук, кандидат политических наук, политолог Вячеслав Полосин и секретарь Объединенной коммунистической партии России Дарья Митина.
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США — Иран: сложный драматический сюжет только начинается
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
— Дарья Александровна, вы сказали, что убийством иранского генерала Сулеймани Трамп еще больше поляризировал американское общество, а иранское — консолидировал. Это было хорошо видно и на его похоронах — там сколько народа было!
Дарья Митина: Да. Притом что совершенно очевидно, что не для всего иранского общества Касем Сулеймани является авторитетом, как и Корпус стражей иранской революции.
Внутриполитическая ситуация в Иране сейчас очень сложная. Мы знаем, что последние месяцы эта республика тоже была раздираема антиправительственными протестами. И было очень большое озлобление в определенных средах против деятельности Корпуса. В основном, конечно, против внутрииранской деятельности в целом.
Касем Сулеймани здесь немножко в стороне. Тем не менее рикошетом это распространялось и на него. И тем не менее этот теракт сразу же вывел на улицы миллионы иранцев. Кто-то действительно сильно скорбит о генерале Касеме Сулеймани.
Но основную массу побудило выйти, наверное, как раз то, что это был именно антиамериканский протест, антиимпериалистический протест против такого волюнтаристского поведения Соединенных Штатов.
И в Штатах, кстати, тоже…
— В Штатах тоже были большие протесты.
— Впервые за долгое время мы наблюдаем там десятки тысяч людей на улицах.
Я далека от иллюзии, что все эти люди, которые митинговали в Нью-Йорке и в Вашингтоне, так или иначе с уважением относятся к Касему Сулеймани.
Я думаю, что основная масса даже плохо представляет, кто это такой.
Но по крайней мере это обычная антитрампийская масса, это электорат левых. Прежде всего эти люди — электорат Демократической партии. Они воспользовались этой ситуацией для того, чтобы выразить протест против волюнтаристских действий администрации Трампа.
Но было бы неправильно думать, что виноваты во всем только Трамп и республиканская администрация. То есть чисто антитрампийский протест недостаточен, потому что дело не в конкретных лицах и даже не в партийных силах. Давайте посмотрим, что и как там происходило в последние 20 лет.
Совершенно одинаково ведут себя и демократические администрации, и республиканские. Скажем, администрация Клинтона практически стерла с лица земли европейское государство в самом центре Европы — Югославию, расправилась с Милошевичем, со многими деятелями сербского национального движения.
— Буш в Ираке отличился.
— Буш расправился с Ираком и с его лидером.
Фактически американцы присвоили, узурпировали право высшего международного суда над целыми народами.
В данном случае монополизировали и право говорить от имени иракского народа зачем-то.
То же самое — Обама. Он тоже не был белым и пушистым. Давайте вспомним роль Соединенных Штатов в стравливании народов, в разжигании событий "арабской весны" во многих странах.
И к чему это привело? Какие события и результаты в той же Ливии?… И поэтому в США в этом отношении единство элиты. Такое идеологическое единство двух противоборствующих партий в Америке. Это противоборство не должно никого вводить в заблуждение.
То есть налицо кровавые преступления империализма (может быть, это немножко устарелый термин, тем не менее он очень верный). Здесь и сейчас произошло то же самое абсолютно. Генерал, влиятельный политический деятель иностранного государства был привнесен в жертву сиюминутным интересам.
Недаром сейчас уже в Сети дотошные люди раскопали и опубликовали твиты Трампа от 2011 года, когда он оппонировал Обаме и писал, что не дадим Обаме развязать третью мировую войну и напасть на Иран ради своих сиюминутных внутриполитических предвыборных целей. Это писал Трамп в 2011 году, когда Обама пытался тоже сыграть на внешнеполитической арене ради набора политических очков.
И совершенно то же самое теперь делает сам Трамп: осталось меньше года до выборов, на носу импичмент и все прочие неприятности. Поэтому, как бы это ни казалось циничным, мы видим подтверждение той же самой формулы Клаузевица: война — это продолжение политики иными средствами. Здесь то же самое.
— Вячеслав Сергеевич, как вы считаете, это так? Что вы вообще думаете обо всем этом?
Вячеслав Полосин: Все это, к сожалению, действительно так. И это весьма печально. Но вы знаете, еще бы я добавил, что все-таки после Первой мировой войны была попытка создать международную систему безопасности, так называемое международное право, — "Лига наций" для этого и была создана. Но она провалилась довольно быстро. После Второй мировой войны уже организовали ООН.
Вот эта система не просто возникла, но и более-менее действенно работала долгое время. Она действительно обеспечивала относительную стабильность хотя бы в течение долгого времени.
Убийством Сулеймани Трамп полностью отменил международную систему безопасности.
Получается, что он на себя открыто взял роль мирового вершителя судеб. Это же не кто-то там сделал, не какой-то убийца, который, допустим, нашего посла убил.
Д.М.: И даже НАТО открестилось от этой акции устами Столтенберга, сказали, что все это личная инициатива Трампа.
— И конгресс открестился.
В.П.: Да, то есть это сделал президент страны: взял без суда человека, даже без видимой вины, ни угрозу химоружия, ни какого-то другого предлога никто даже не нашел.
Ведь он же не ехал ракеты в сторону США отправлять. Допустим, они решили бы пресечь такую попытку. Но Трамп же этого и даже не утверждает. Даже ложно не утверждает. Даже не пытается как-то это обосновать и оправдаться. Просто так его убили. В чем-то виноват. Взяли и убили. Тогда получается, что любого человека любой страны, любого министра, любого президента можно взять и тоже вот так устранить, понимаете?… Тогда вообще права никакого в нынешнем мире нет.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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