Как сейчас живет ведущий "Контрольной закупки" Антон Привольнов, который сбежал из России после начала СВО

Бывший ведущий телевизионных программ "Контрольная закупка" на Первом канале и "Звезды сошлись" на НТВ Антон Привольнов в выпуске подкаста Sheinkin40 заявил, что первые три месяца после отъезда из России был вынужден принимать антидепрессанты.
Антон Привольнов перебрался в Израиль в августе 2022 года. В тот момент в его голове постоянно крутились вопросы о том, что он делает и какая вокруг реальность.
Бывший ведущий на российском ТВ заявил, что практически все эмигранты сталкиваются с похожим состоянием.
Привольнов прославился работой в программе "Контрольная закупка" на Первом канале в начале 2000-х годов. Он вел программу с 2006 по 2018 годы.
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