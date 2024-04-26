Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пригожин заявил, что россияне любят Меладзе из-за вечных песен
Стоимость отдыха летом в Адыгее увеличилась на 10-15%
Диетолог Журавлёва заявила, что выбор диеты обязательно должен быть осознанным
Рецепт французского чечевичного супа
Scientific Reports: обжаренный зеленый чай улучшает когнитивные способности
Язык хвостов: что ваша кошка хочет вам сказать
Почему стоит посадить клещевину
Фигуристка Медведева принесла извинения Валиевой за ошибку насчёт смерти её дедушки
Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Как сейчас живет ведущий "Контрольной закупки" Антон Привольнов, который сбежал из России после начала СВО

Ведущий "Контрольной закупки" Привольнов принимал антидепрессанты после эмиграции

Шоу-бизнес

Бывший ведущий телевизионных программ "Контрольная закупка" на Первом канале и "Звезды сошлись" на НТВ Антон Привольнов в выпуске подкаста Sheinkin40 заявил, что первые три месяца после отъезда из России был вынужден принимать антидепрессанты.

Ведущий "Контрольной закупки" Привольнов принимал антидепрессанты после эмиграции
Фото: youtube.com by канал Sheinkin40 is licensed under public domain

Антон Привольнов перебрался в Израиль в августе 2022 года. В тот момент в его голове постоянно крутились вопросы о том, что он делает и какая вокруг реальность.

Бывший ведущий на российском ТВ заявил, что практически все эмигранты сталкиваются с похожим состоянием.

Привольнов прославился работой в программе "Контрольная закупка" на Первом канале в начале 2000-х годов. Он вел программу с 2006 по 2018 годы.

Ранее Веру Брежневу раскритиковали за фото без макияжа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Билан публично признался в любви известной певице. Кто стал новой избранницей исполнителя?
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Последние материалы
Михаил Казаков заявил, что из истории его жизни может получится остросюжетный сериал
Эксперт: загрузка банкомата наличными деньгами осуществляется по мере необходимости
Астролог назвала знаки зодиака, которые считаются самыми заботливыми мужьями
Средиземноморский салат из чечевицы: простой рецепт
UnitedHealth заплатила хакерам $22 млн после масштабной утечки данных
Хилькевич рассказала о первых странностях, происходящих с ней в положении
Авербух посоветовал Обласовой заняться делом вместо распускания слухов о Слуцкой
Избегайте употребления этих продуктов после тренировки
Почему стоит выращивать клематис
Странная новая форма золота существует в виде листа толщиной всего в один атом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников