Как сейчас живет ведущий "Контрольной закупки" Антон Привольнов, который сбежал из России после начала СВО

Ведущий "Контрольной закупки" Привольнов принимал антидепрессанты после эмиграции

Бывший ведущий телевизионных программ "Контрольная закупка" на Первом канале и "Звезды сошлись" на НТВ Антон Привольнов в выпуске подкаста Sheinkin40 заявил, что первые три месяца после отъезда из России был вынужден принимать антидепрессанты.

Фото: youtube.com by канал Sheinkin40 is licensed under public domain

Антон Привольнов перебрался в Израиль в августе 2022 года. В тот момент в его голове постоянно крутились вопросы о том, что он делает и какая вокруг реальность.

Бывший ведущий на российском ТВ заявил, что практически все эмигранты сталкиваются с похожим состоянием.

Привольнов прославился работой в программе "Контрольная закупка" на Первом канале в начале 2000-х годов. Он вел программу с 2006 по 2018 годы.

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