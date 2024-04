Как сейчас живет ведущий "Контрольной закупки" Антон Привольнов, который сбежал из России после начала СВО

Бывший ведущий телевизионных программ "Контрольная закупка" на Первом канале и "Звезды сошлись" на НТВ Антон Привольнов в выпуске подкаста Sheinkin40 заявил, что первые три месяца после отъезда из России был вынужден принимать антидепрессанты.

Фото: youtube.com by канал Sheinkin40 is licensed under public domain