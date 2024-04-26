Французский чечевичный суп с овощами и томатной пастой: в нём много клетчатки и растительного белка

Если вы хотите добавить в свой рацион больше растительных продуктов, вам обязательно стоит подумать о чечевице. Она богата клетчаткой и белком, её легко готовить, она имеет насыщенный землистый вкус, который хорошо сочетается с любым блюдом.
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Чечевица также является источником питательных веществ, которые помогают контролировать уровень сахара в крови.
Этот простой французский суп из чечевицы невероятно легко приготовить.
Ингредиенты
4 зубчика чеснока, измельчённых
2 моркови, очищенные и нарезанные кубиками
2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками
1 большая белая луковица, нарезанная кубиками
1 лавровый лист
4 чашки овощного бульона
1 чашка чечевицы
2 столовые ложки томатной пасты
1 столовая ложка оливкового масла
1 чайная ложка сушёного тимьяна
3/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
Немного белого винного уксуса
Приготовление
Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук, морковь и сельдерей 5-7 минут, постоянно помешивая.
Добавьте чеснок и готовьте 2 минуты, постоянно помешивая.
Добавьте томатную пасту, чечевицу, лавровый лист, тимьян, соль, перец и бульон. Доведите до кипения.
Уменьшите огонь до минимума. Накройте крышкой и варите 45 минут.
Добавьте белый винный уксус, приправы по мере необходимости.