Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Ревва показал свою семью в честь дня дочери
Пригожин заявил, что россияне любят Меладзе из-за вечных песен
Стоимость отдыха летом в Адыгее увеличилась на 10-15%
Диетолог Журавлёва заявила, что выбор диеты обязательно должен быть осознанным
Ведущий "Контрольной закупки" Привольнов принимал антидепрессанты после эмиграции
Scientific Reports: обжаренный зеленый чай улучшает когнитивные способности
Язык хвостов: что ваша кошка хочет вам сказать
Почему стоит посадить клещевину
Фигуристка Медведева принесла извинения Валиевой за ошибку насчёт смерти её дедушки
Французский чечевичный суп с овощами и томатной пастой: в нём много клетчатки и растительного белка

Рецепт французского чечевичного супа

1:39
Еда

Если вы хотите добавить в свой рацион больше растительных продуктов, вам обязательно стоит подумать о чечевице. Она богата клетчаткой и белком, её легко готовить, она имеет насыщенный землистый вкус, который хорошо сочетается с любым блюдом.

Рецепт французского чечевичного супа
Фото: commons.wikimedia.org by Whoisjohngalt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чечевица также является источником питательных веществ, которые помогают контролировать уровень сахара в крови. 

Этот простой французский суп из чечевицы невероятно легко приготовить.

Ингредиенты

  • 4 зубчика чеснока, измельчённых
  • 2 моркови, очищенные и нарезанные кубиками
  • 2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками
  • 1 большая белая луковица, нарезанная кубиками
  • 1 лавровый лист
  • 4 чашки овощного бульона
  • 1 чашка чечевицы
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 чайная ложка сушёного тимьяна
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
  • Немного белого винного уксуса

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук, морковь и сельдерей 5-7 минут, постоянно помешивая.
  2. Добавьте чеснок и готовьте 2 минуты, постоянно помешивая.
  3. Добавьте томатную пасту, чечевицу, лавровый лист, тимьян, соль, перец и бульон. Доведите до кипения.
  4. Уменьшите огонь до минимума. Накройте крышкой и варите 45 минут.
  5. Добавьте белый винный уксус, приправы по мере необходимости.
ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП за 30 Минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Билан публично признался в любви известной певице. Кто стал новой избранницей исполнителя?
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Последние материалы
Михаил Казаков заявил, что из истории его жизни может получится остросюжетный сериал
Эксперт: загрузка банкомата наличными деньгами осуществляется по мере необходимости
Астролог назвала знаки зодиака, которые считаются самыми заботливыми мужьями
Средиземноморский салат из чечевицы: простой рецепт
UnitedHealth заплатила хакерам $22 млн после масштабной утечки данных
Хилькевич рассказала о первых странностях, происходящих с ней в положении
Авербух посоветовал Обласовой заняться делом вместо распускания слухов о Слуцкой
Избегайте употребления этих продуктов после тренировки
Почему стоит выращивать клематис
Странная новая форма золота существует в виде листа толщиной всего в один атом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников