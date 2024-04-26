Французский чечевичный суп с овощами и томатной пастой: в нём много клетчатки и растительного белка

Рецепт французского чечевичного супа

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите добавить в свой рацион больше растительных продуктов, вам обязательно стоит подумать о чечевице. Она богата клетчаткой и белком, её легко готовить, она имеет насыщенный землистый вкус, который хорошо сочетается с любым блюдом.

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Чечевица также является источником питательных веществ, которые помогают контролировать уровень сахара в крови.

Этот простой французский суп из чечевицы невероятно легко приготовить.

Ингредиенты

4 зубчика чеснока, измельчённых

2 моркови, очищенные и нарезанные кубиками

2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками

1 большая белая луковица, нарезанная кубиками

1 лавровый лист

4 чашки овощного бульона

1 чашка чечевицы

2 столовые ложки томатной пасты

1 столовая ложка оливкового масла

1 чайная ложка сушёного тимьяна

3/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Немного белого винного уксуса

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук, морковь и сельдерей 5-7 минут, постоянно помешивая. Добавьте чеснок и готовьте 2 минуты, постоянно помешивая. Добавьте томатную пасту, чечевицу, лавровый лист, тимьян, соль, перец и бульон. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума. Накройте крышкой и варите 45 минут. Добавьте белый винный уксус, приправы по мере необходимости.