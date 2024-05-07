Что посадить на подоконнике с уличной стороны?

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Цветы, которые будут расти из-за окна

2:18
Садоводство » Цветы

В наше время все больше людей стремятся к экологически чистой жизни и созданию уютного и комфортного пространства в своем доме. Одним из способов достичь этой цели является озеленение оконных подоконников, балконов. Но какие растения лучше всего подойдут? Давайте разберёмся вместе.

Цветы, которые будут расти из-за окна
Фото: commons.wikimedia.org by Pigmentoazul is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если ваше окно выходит на северную сторону, то лучше выбрать растения, которые любят тень и не требуют большого количества солнечного света. Например, это могут быть папоротники, бегонии, аспарагусы или сансевиерии. Если же ваше окно выходит на южную сторону и получает много солнечного света, то можно выбрать более требовательные к свету растения, например, кактусы, суккуленты или герань.

Также стоит обратить внимание на размер растений. Если у вас небольшое окно, то лучше выбрать компактные растения, которые не будут занимать много места и не будут мешать открыванию окна. Например, это могут быть миниатюрные фикусы, калатеи или плющ.

Еще один важный фактор - это уровень влажности воздуха. Если в вашей квартире сухой воздух, то стоит выбрать растения, которые любят сухой климат, например, кактусы или алоэ. Если же влажность воздуха высокая, то можно выбрать растения, которые любят влажность, например, папоротники или фикусы.

Кроме того, при выборе растений для посадки перед окном, стоит учитывать их декоративность. Ведь главная цель озеленения окна - это создание красивого и уютного интерьера. Вы можете выбрать растения с яркими цветами, например, герань или бегонию, или же с необычной формой листьев, например, монстеру или калатею.

Но помимо эстетической функции, растения перед окном могут выполнять и практическую. Например, некоторые растения, такие как алоэ или сансевиерия, очищают воздух от вредных веществ и увлажняют его. Также некоторые растения, например, розмарин или лаванда, имеют приятный аромат, который может создать атмосферу спокойствия и расслабления в вашем доме.

Список растений для выращивания в кашпо
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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