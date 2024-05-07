Небольшая тренировка. которая поможет вам быстрее добиться плоского живота

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Несколько упражнений для плоского живота

4:07
Спорт

Возможно, вы имеете дело с упрямой выпуклостью живота из-за стресса, неправильного питания или малоподвижного образа жизни. Возможно, вы перепробовали бесчисленное количество упражнений и диет, но практически безрезультатно. Правда в том, что вы просто не можете определить, как уменьшить количество жира на определенных участках вашего тела.

Несколько упражнений для плоского живота
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Но вы определенно можете укрепить и привести в тонус мышцы живота, чтобы добиться более стройного вида. Давайте посмотрим, какие упражнения помогут вам добиться этого.

Планка.

  • Положите предплечья на пол в положении планки, локти прямо под плечами, а ноги на ширине бедер.
  • Задействуйте мышцы кора, подтягивая пупок к позвоночнику и сжимая ягодичные мышцы.
  • Задержитесь в них от 30 секунд до 1 минуты или столько, сколько сможете поддерживать надлежащую форму.
  • Для большей сложности попробуйте оторвать одну руку или ногу от земли, сохраняя при этом нагрузку на позвоночник и устойчивость бедер.

Русские скручивания.

  • Сядьте на пол, согнув колени и поставив ступни ровно на пол.
  • Слегка откиньтесь назад, сохраняя позвоночник прямым, а мышцы пресса задействованными.
  • Держите гантель перед собой (или сцепите руки) и поворачивайте туловище из стороны в сторону, касаясь гантелью пола с каждой стороны.
  • Выполните 3 подхода по 12 — 15 повторений.

Велосипед.

  • Лягте на спину, руки за голову, колени согнуты.
  • Оторвите лопатки от земли и дотроньтесь правым локтем до левого колена, одновременно выпрямляя правую ногу.
  • Повернитесь на другой бок, так, чтобы левый локоть касался правого колена.
  • Продолжайте чередовать 3 подхода по 12 — 15 повторений.

Альпинисты.

  • Начните в положении планки, руки прямо под плечами, а ноги на ширине бедер.
  • Подтяните одно колено к груди, а затем быстро переключитесь на другую ногу, как будто вы бежите на месте.
  • Продолжайте чередовать от 30 секунд до 1 минуты.
  • Чтобы усилить интенсивность, попробуйте подтянуть колени к противоположным локтям для косого поворота.
  • Повторите 3 подхода продолжительностью от 30 секунд до 1 минуты.

Подтягивания ног.

  • Лягте на спину, руки по швам, ноги вытянуты прямо.
  • Оторвите обе ноги от земли, задействовав нижнюю часть пресса и сохраняя позвоночник нейтральным.
  • Медленно опустите ноги обратно, не касаясь пола, чтобы выполнить одно повторение.
  • Выполните 3 подхода по 12 — 15 повторений.

Марш-броски с гирями стоя.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, держа гирю в одной руке рядом с собой.
  • Задействуйте мышцы кора и сохраняйте нейтральное положение позвоночника, когда вы отрываете противоположную ногу от земли и подтягиваете колено к груди.
  • Опустите поднятую ногу и повторите с другой стороны.
  • Выполните 3 подхода по 12 — 15 повторений с каждой стороны.

Флаттерные удары.

  • Лягте на спину, руки по швам, ноги вытянуты прямо.
  • Оторвите ноги от земли, а затем совершайте небольшие быстрые движения ногами вверх-вниз, похожие на движения ножниц.
  • Держите пресс напряженным на протяжении всего упражнения и поддерживайте нейтральное положение позвоночника.
  • Выполняйте 3 подхода продолжительностью от 30 секунд до 1 минуты.

Жевательные резинки.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, и держите гантель обеими руками.
  • Поверните туловище в одну сторону и перенесите вес через плечо.
  • Затем поверните туловище в противоположную сторону, перенося вес тела вниз, к колену.
  • Вернитесь в исходное положение и выполните 3 подхода по 12 — 15 повторений с каждой стороны.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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