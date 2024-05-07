Небольшая тренировка. которая поможет вам быстрее добиться плоского живота

Возможно, вы имеете дело с упрямой выпуклостью живота из-за стресса, неправильного питания или малоподвижного образа жизни. Возможно, вы перепробовали бесчисленное количество упражнений и диет, но практически безрезультатно. Правда в том, что вы просто не можете определить, как уменьшить количество жира на определенных участках вашего тела.
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Но вы определенно можете укрепить и привести в тонус мышцы живота, чтобы добиться более стройного вида. Давайте посмотрим, какие упражнения помогут вам добиться этого.
Планка.
Положите предплечья на пол в положении планки, локти прямо под плечами, а ноги на ширине бедер.
Задействуйте мышцы кора, подтягивая пупок к позвоночнику и сжимая ягодичные мышцы.
Задержитесь в них от 30 секунд до 1 минуты или столько, сколько сможете поддерживать надлежащую форму.
Для большей сложности попробуйте оторвать одну руку или ногу от земли, сохраняя при этом нагрузку на позвоночник и устойчивость бедер.
Русские скручивания.
Сядьте на пол, согнув колени и поставив ступни ровно на пол.
Слегка откиньтесь назад, сохраняя позвоночник прямым, а мышцы пресса задействованными.
Держите гантель перед собой (или сцепите руки) и поворачивайте туловище из стороны в сторону, касаясь гантелью пола с каждой стороны.
Выполните 3 подхода по 12 — 15 повторений.
Велосипед.
Лягте на спину, руки за голову, колени согнуты.
Оторвите лопатки от земли и дотроньтесь правым локтем до левого колена, одновременно выпрямляя правую ногу.
Повернитесь на другой бок, так, чтобы левый локоть касался правого колена.
Продолжайте чередовать 3 подхода по 12 — 15 повторений.
Альпинисты.
Начните в положении планки, руки прямо под плечами, а ноги на ширине бедер.
Подтяните одно колено к груди, а затем быстро переключитесь на другую ногу, как будто вы бежите на месте.
Продолжайте чередовать от 30 секунд до 1 минуты.
Чтобы усилить интенсивность, попробуйте подтянуть колени к противоположным локтям для косого поворота.
Повторите 3 подхода продолжительностью от 30 секунд до 1 минуты.
Подтягивания ног.
Лягте на спину, руки по швам, ноги вытянуты прямо.
Оторвите обе ноги от земли, задействовав нижнюю часть пресса и сохраняя позвоночник нейтральным.
Медленно опустите ноги обратно, не касаясь пола, чтобы выполнить одно повторение.
Выполните 3 подхода по 12 — 15 повторений.
Марш-броски с гирями стоя.
Встаньте, ноги на ширине бедер, держа гирю в одной руке рядом с собой.
Задействуйте мышцы кора и сохраняйте нейтральное положение позвоночника, когда вы отрываете противоположную ногу от земли и подтягиваете колено к груди.
Опустите поднятую ногу и повторите с другой стороны.
Выполните 3 подхода по 12 — 15 повторений с каждой стороны.
Флаттерные удары.
Лягте на спину, руки по швам, ноги вытянуты прямо.
Оторвите ноги от земли, а затем совершайте небольшие быстрые движения ногами вверх-вниз, похожие на движения ножниц.
Держите пресс напряженным на протяжении всего упражнения и поддерживайте нейтральное положение позвоночника.
Выполняйте 3 подхода продолжительностью от 30 секунд до 1 минуты.
Жевательные резинки.
Встаньте, ноги на ширине бедер, и держите гантель обеими руками.
Поверните туловище в одну сторону и перенесите вес через плечо.
Затем поверните туловище в противоположную сторону, перенося вес тела вниз, к колену.
Вернитесь в исходное положение и выполните 3 подхода по 12 — 15 повторений с каждой стороны.
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