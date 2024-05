Как отучить кошку ходить в туалет на грядках: дельные лайфхаки опытных дачников

Your browser does not support the audio element.

Кошки иногда могут вызывать неприятности своим поведением, например, испражняясь в саду. Это не только ухудшает внешний вид сада, но и может нанести вред растениям и людям.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.