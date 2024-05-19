Почему стюардессы просят поднять шторки на иллюминаторах: важные причины для вашей безопасности

Стюардессы рассказали, почему нужно поднимать шторки на иллюминаторах в самолёте

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время полёта, даже когда всё идёт по плану, пассажиры обязаны чётко следовать инструкциям членов экипажа. Большинство правил на борту вопросов не вызывает. Однако требование стюардесс поднять шторки на иллюминаторах некоторым кажется странным.

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Разумеется, цель бортпроводников не в том, чтобы доставить вам дискомфорт или заставить лишний раз пошевелиться. Все их указания исключительно ради того, чтобы гарантировать безопасность.

С открытыми шторками легче ориентироваться в пространстве, особенно если случится авария и начнётся задымление. Никогда нельзя на сто процентов гарантировать, что приземление будет мягким. В случае сильного удара лайнер может перевернуться, и тогда свет из окна иллюминатора станет для человека своеобразным маяком.