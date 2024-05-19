Как преодолеть ломкость ногтей: эффективные способы восстановить их здоровье

Четыре SOS-способов укрепить ломкие ногти: советы от эксперта

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Виталина Григорьева, профессиональный мастер маникюра, предоставила нам несколько полезных советов по укреплению ломких ногтей, особенно когда нет времени на полноценное лечение. Она подчеркивает, что причиной хрупкости может быть множество факторов, от частого использования гелевого покрытия до недостатка важных микроэлементов. Вот несколько ее рекомендаций:

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Срезание длины: важно поддерживать короткую длину ногтей во время лечения, чтобы избежать дальнейшей ломкости и слоения. Используйте специальные ножницы, чтобы избежать обламывания мягких ногтей руками.

Использование отвердителей: отвердители для ногтей могут значительно укрепить их, даже если они короткие. Важно наносить отвердитель на сухие отполированные ногти, поскольку влажные ногти могут плохо впитать средство.

Нанесение базового лака: даже при восстановлении ногтей следует использовать прозрачное базовое покрытие. Это поможет защитить ногтевую пластину от дополнительных повреждений.

Правильное пиление: важно пилить ногти в одном направлении, чтобы избежать дальнейшего расслоения. Не рекомендуется подпиливать ногти сверху вниз или пилить их в двух направлениях сразу.