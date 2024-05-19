Не рискуйте: как неправильная парковка может стоить вам тысячи рублей

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Соблюдение дистанции до перекрёстков и переходов: зачем это важно?

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Авто

В России существуют строгие правила дорожного движения, регламентирующие минимальное расстояние при парковке возле перекрёстков, пешеходных переходов, трамвайных и железнодорожных переездов.

Соблюдение дистанции до перекрёстков и переходов: зачем это важно?
Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу is licensed under public domain

Нарушение этих правил может привести к серьёзным последствиям для безопасности движения и обернуться значительными штрафами для водителя, начиная от 500 до 5000 рублей, в зависимости от тяжести нарушения и его влияния на движение.

В некоторых случаях автомобиль может быть даже эвакуирован на штрафстоянку, что влечёт дополнительные финансовые расходы. Эффективное соблюдение этих правил способствует повышению безопасности всех участников движения и помогает избежать нежелательных расходов на штрафы и эвакуацию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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