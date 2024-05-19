Не рискуйте: как неправильная парковка может стоить вам тысячи рублей

Соблюдение дистанции до перекрёстков и переходов: зачем это важно?

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В России существуют строгие правила дорожного движения, регламентирующие минимальное расстояние при парковке возле перекрёстков, пешеходных переходов, трамвайных и железнодорожных переездов.

Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу is licensed under public domain

Нарушение этих правил может привести к серьёзным последствиям для безопасности движения и обернуться значительными штрафами для водителя, начиная от 500 до 5000 рублей, в зависимости от тяжести нарушения и его влияния на движение.

В некоторых случаях автомобиль может быть даже эвакуирован на штрафстоянку, что влечёт дополнительные финансовые расходы. Эффективное соблюдение этих правил способствует повышению безопасности всех участников движения и помогает избежать нежелательных расходов на штрафы и эвакуацию.