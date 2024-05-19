Южнокорейская компания создала необычные платаки для туристов

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Helinox представила коллекцию необычных палаток-кушеток для любителей кемпинга

2:01
Наука

Бренд Helinox, южнокорейский производитель качественного туристического снаряжения, представил свежую линейку палаток Tactical Collection. Основным уклоном коллекции стали фанаты мотопутешествий и автокемпинга. Несмотря на видимую компактность, палатки слишком громоздки, чтобы носить их на себе во время пешего похода.

Helinox представила коллекцию необычных палаток-кушеток для любителей кемпинга
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основным плюсом палаток Helinox перед конкурентами считается прочность и надежность сравнимые с армейскими стандартами. Производитель предлагает не полные комплекты, а скорее дополнительную ткань для улучшения дизайна раскладушек Helinox. Самой привлекательной и незамысловатой из коллекции оказалась мини-палатка для одного человека с широкими дверями по бокам. В разобранном виде размеры палатки составляют 57×20×20 см, а весит она всего 1,8 кг.

Материал ткани прочный и отлично отталкивает влагу. Для надежной защиты от дождя и ветра туристам лучше дополнить ее комплектом Solo Fly, который устанавливается сверху тканевого каркаса и имеет более продвинутую защиту с тщательно заделанными швами. В комплектацию включены крепежи и шнуры, а одна из дверей выполняет роль навеса.

Для тех, кто не нуждается в защите от дождя, рекомендуется обратить внимание на третью модель из линейки — Tent Mesh. Покупатель получает аналогичную другим моделям систему поддержки, форму корпуса и дверей. Вес данной палатки составляет всего 1,5 кг.

Она предназначена для использования в сухую и ясную погоду. Кроме того, любой из трех комплектов можно дополнить детской или взрослой кроватью. Единственным недостатком палаток Helinox является их цена — чтобы обеспечить надежную защиту от непогоды, потребуется не менее 800 долларов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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