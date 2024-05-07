Турист пропал без вести после падения за борт круизного лайнера у берегов Сиднея

Турист упал за борт коробля и бесследно исчез

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист, путешествовавший вместе с семьей, упал за борт круизного судна у берегов Сиднея в Австралии и пропал без вести, сообщает Daily Mail.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Это произошло 5 мая. Ранним утром члены экипажа были разбужены сигналом "Человек за бортом". Круизный лайнер Pacific Adventure, который должен был прибыть в Сидней 6 мая после трехдневного круиза к острову Мортон, из-за инцидента продолжил своё плавание.

Другие корабли, находящиеся в этом районе, также присоединились к поискам пропавшего. К операции был привлечен спасательный вертолет.