Турист пропал без вести после падения за борт круизного лайнера у берегов Сиднея

Турист, путешествовавший вместе с семьей, упал за борт круизного судна у берегов Сиднея в Австралии и пропал без вести, сообщает Daily Mail.
Это произошло 5 мая. Ранним утром члены экипажа были разбужены сигналом "Человек за бортом". Круизный лайнер Pacific Adventure, который должен был прибыть в Сидней 6 мая после трехдневного круиза к острову Мортон, из-за инцидента продолжил своё плавание.
Другие корабли, находящиеся в этом районе, также присоединились к поискам пропавшего. К операции был привлечен спасательный вертолет.
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