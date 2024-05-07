"Ипотека на новостройки в России: скачок выдачи на 60% в марте 2024

Россияне бросились брать ипотеку на новостройки

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В марте 2024 года в России значительно возросла выдача ипотек на новостройки — на 60% по сравнению с февралем. Согласно отчету Центрального банка, россияне активно оформляли жилищные кредиты, в основном на квартиры, приобретаемые по договорам долевого строительства (ДДУ).

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В феврале было выдано 27,6 тысячи таких ипотек на сумму 139,5 миллиарда рублей, в то время как в марте число кредитов увеличилось до 42,2 тысячи на общую сумму 223,5 миллиарда рублей. Этот рост обусловлен расширением льготных кредитных программ. Касательно ипотек на готовое жилье, их было выдано 74,8 тысячи, с общим увеличением на 15,8%, до 223,8 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим месяцем.

По информации ЦБ, стабильность выдачи по льготным программам вероятно сохранится и в апреле. По данным "ДОМ.РФ", в первые три недели апреля были предоставлены ипотечные кредиты на сумму около 223 миллиардов рублей, что близко к мартовскому показателю в 227 миллиардов рублей.