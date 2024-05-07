Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне поделились, как отучить кошку ходить в туалет на грядках
СамГМУ запатентовал «умный» ортез MioOrto
Компания SpaceX разработала новые скафандры для выхода в открытый космос
Лариса Гузеева собрала всю свою семью в аэропорту
Катерина из "Москва слезам не верит" обманула не только Рудика и Гошу
Несколько упражнений для плоского живота
К вопросу о происхождении термина "инаугурация"
Турист упал за борт коробля и бесследно исчез
Карина Смолова объясняет, почему предпочла родить в России
"Ипотека на новостройки в России: скачок выдачи на 60% в марте 2024

Россияне бросились брать ипотеку на новостройки

1:25
Недвижимость » Аналитика

В марте 2024 года в России значительно возросла выдача ипотек на новостройки — на 60% по сравнению с февралем. Согласно отчету Центрального банка, россияне активно оформляли жилищные кредиты, в основном на квартиры, приобретаемые по договорам долевого строительства (ДДУ).

Россияне бросились брать ипотеку на новостройки
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В феврале было выдано 27,6 тысячи таких ипотек на сумму 139,5 миллиарда рублей, в то время как в марте число кредитов увеличилось до 42,2 тысячи на общую сумму 223,5 миллиарда рублей. Этот рост обусловлен расширением льготных кредитных программ. Касательно ипотек на готовое жилье, их было выдано 74,8 тысячи, с общим увеличением на 15,8%, до 223,8 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим месяцем.

По информации ЦБ, стабильность выдачи по льготным программам вероятно сохранится и в апреле. По данным "ДОМ.РФ", в первые три недели апреля были предоставлены ипотечные кредиты на сумму около 223 миллиардов рублей, что близко к мартовскому показателю в 227 миллиардов рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
Последние материалы
Россияне поделились, как отучить кошку ходить в туалет на грядках
СамГМУ запатентовал «умный» ортез MioOrto
Компания SpaceX разработала новые скафандры для выхода в открытый космос
Лариса Гузеева собрала всю свою семью в аэропорту
Катерина из "Москва слезам не верит" обманула не только Рудика и Гошу
Решайте сами: у искусственного водоёма в саду есть плюсы и минусы
Несколько упражнений для плоского живота
К вопросу о происхождении термина "инаугурация"
Турист упал за борт коробля и бесследно исчез
Россияне бросились брать ипотеку на новостройки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников