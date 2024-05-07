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Восемь простых лайфхаков для создания дефицита калорий без подсчета

Как создать дефицит калорий, не считая их

1:33
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Дефицит калорий — это ключевой механизм похудения, и для достижения этого можно прибегнуть к простым хитростям, не прибегая к подсчету калорий. Диетологи рекомендуют несколько лайфхаков для создания дефицита без лишних забот.

Как создать дефицит калорий, не считая их
Фото: commons.wikimedia.org by DanielPenfield is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Замените масло на распылители. Распылители для масла помогают жарить продукты на минимальном количестве масла, что существенно снижает калорийность блюд.
  • Добавьте ягоды к молочным продуктам. Замените часть творога ягодами — это добавит вкуса, уменьшит калорийность и увеличит содержание клетчатки.
  • Предпочитайте нежирные виды мяса. Выбирайте постные кусочки мяса, чтобы сократить потребление калорий и жиров.
  • Не употребляйте хлеб в качестве отдельного приема пищи. Лучше добавьте его к основному блюду или замените овощами, чтобы уменьшить калорийность перекуса.
  • Избегайте соблазна перекусывать "хрустящими" продуктами. Уберите из виду орешки, чипсы и другие калорийные снеки, заменив их овощами или фруктами.
  • Снизьте калорийность соусов. Предпочитайте легкие варианты соусов на основе греческого йогурта и приправ, чтобы уменьшить калорийность блюд.
  • Добавьте овощи в каждый прием пищи. Овощи помогают почувствовать сытость быстрее и снижают калорийность приема пищи.
  • Пейте больше воды. Перед едой выпейте стакан воды, чтобы уменьшить чувство голода и снизить прием калорий.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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