Восемь простых лайфхаков для создания дефицита калорий без подсчета

Дефицит калорий — это ключевой механизм похудения, и для достижения этого можно прибегнуть к простым хитростям, не прибегая к подсчету калорий. Диетологи рекомендуют несколько лайфхаков для создания дефицита без лишних забот.
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Замените масло на распылители. Распылители для масла помогают жарить продукты на минимальном количестве масла, что существенно снижает калорийность блюд.
Добавьте ягоды к молочным продуктам. Замените часть творога ягодами — это добавит вкуса, уменьшит калорийность и увеличит содержание клетчатки.
Предпочитайте нежирные виды мяса. Выбирайте постные кусочки мяса, чтобы сократить потребление калорий и жиров.
Не употребляйте хлеб в качестве отдельного приема пищи. Лучше добавьте его к основному блюду или замените овощами, чтобы уменьшить калорийность перекуса.
Избегайте соблазна перекусывать "хрустящими" продуктами. Уберите из виду орешки, чипсы и другие калорийные снеки, заменив их овощами или фруктами.
Снизьте калорийность соусов. Предпочитайте легкие варианты соусов на основе греческого йогурта и приправ, чтобы уменьшить калорийность блюд.
Добавьте овощи в каждый прием пищи. Овощи помогают почувствовать сытость быстрее и снижают калорийность приема пищи.
Пейте больше воды. Перед едой выпейте стакан воды, чтобы уменьшить чувство голода и снизить прием калорий.
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