SpaceX представила суперскафандры для миссии Polaris Dawn: первый выход в открытый космос уже этим летом

Компания SpaceX разработала новые скафандры для выхода в открытый космос

SpaceX представила новые скафандры для миссии Polaris Dawn, которые обеспечивают большую мобильность и комфорт астронавтов за счет улучшенной конструкции суставов и терморегуляции.

Фото: NASA by Neil Armstrong is licensed under public domain

Скафандры, оснащенные высокотехнологичным шлемом с визором, камерой и дисплеем, будут использоваться всеми членами экипажа в отсутствие шлюзовой камеры в капсуле Crew Dragon. Скафандры прошли тщательные испытания, включая полную симуляцию разгерметизации капсулы, сообщает SpaceNews.

SpaceX также адаптировала корабль Crew Dragon, внедрив систему разгерметизации и материалы с минимальным газовыделением.

В дальнейшем планируется создание унифицированного скафандра для разных этапов космического полета. Миссия запланирована на начало лета этого года.