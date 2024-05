SpaceX представила суперскафандры для миссии Polaris Dawn: первый выход в открытый космос уже этим летом

SpaceX представила новые скафандры для миссии Polaris Dawn, которые обеспечивают большую мобильность и комфорт астронавтов за счет улучшенной конструкции суставов и терморегуляции.

Фото: NASA by Neil Armstrong is licensed under public domain