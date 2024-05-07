SpaceX представила суперскафандры для миссии Polaris Dawn: первый выход в открытый космос уже этим летом

SpaceX представила новые скафандры для миссии Polaris Dawn, которые обеспечивают большую мобильность и комфорт астронавтов за счет улучшенной конструкции суставов и терморегуляции.
Скафандры, оснащенные высокотехнологичным шлемом с визором, камерой и дисплеем, будут использоваться всеми членами экипажа в отсутствие шлюзовой камеры в капсуле Crew Dragon. Скафандры прошли тщательные испытания, включая полную симуляцию разгерметизации капсулы, сообщает SpaceNews.
SpaceX также адаптировала корабль Crew Dragon, внедрив систему разгерметизации и материалы с минимальным газовыделением.
В дальнейшем планируется создание унифицированного скафандра для разных этапов космического полета. Миссия запланирована на начало лета этого года.
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