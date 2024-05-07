Разработчики из Самарского университета запатентовали «умный» ортез MioOrto , который поможет в восстановлении после травм, операций или инсультов

СамГМУ запатентовал «умный» ортез MioOrto

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самарскому государственному медицинскому университету выдали патент на "умный" ортез MioOrto. Он может помогать в восстановлении и реабилитации людей после перенесённых травм или операций на ногах.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Устройство будет контролировать реабилитацию, считывать сигналы мышц и предоставлять данные об их работе.

Датчики ортеза смогут в режиме реального времени передавать информацию, благодаря которой врачи будут более точно оценивать состояние человека и разрабатывать программу реабилитации, исходя из индивидуальных особенностей пациента и полученной информации от устройства.

"Устройство можно использовать для восстановления после травм, операций или инсультов, а также для улучшения мышц у пациентов с нейромышечными заболеваниями. Благодаря телемедицинским технологиям специалисты могут наблюдать за прогрессом пациента удаленно и вносить необходимые корректировки в реабилитационные программы”, — сказал ректор СамГМУ, профессор РАН и заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.