Разработчики из Самарского университета запатентовали «умный» ортез MioOrto , который поможет в восстановлении после травм, операций или инсультов

Самарскому государственному медицинскому университету выдали патент на "умный" ортез MioOrto. Он может помогать в восстановлении и реабилитации людей после перенесённых травм или операций на ногах.
Устройство будет контролировать реабилитацию, считывать сигналы мышц и предоставлять данные об их работе.
Датчики ортеза смогут в режиме реального времени передавать информацию, благодаря которой врачи будут более точно оценивать состояние человека и разрабатывать программу реабилитации, исходя из индивидуальных особенностей пациента и полученной информации от устройства.
"Устройство можно использовать для восстановления после травм, операций или инсультов, а также для улучшения мышц у пациентов с нейромышечными заболеваниями. Благодаря телемедицинским технологиям специалисты могут наблюдать за прогрессом пациента удаленно и вносить необходимые корректировки в реабилитационные программы”, — сказал ректор СамГМУ, профессор РАН и заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.
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