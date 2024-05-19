"Такого не было никогда": Боня оправдалась, почему пропустит Каннский кинофестиваль

Боня отказалась от поездки на Каннский кинофестиваль ради мероприятия в Дубае

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Виктория Боня в своем блоге сообщила, что должна была лететь на Каннский кинофестиваль, но в итоге отправляется на мероприятие в Дубай.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм is licensed under public domain

Виктория призналась, что ей пришлось отказаться от поездки в Канны в этом году ради "мощного мероприятия" в Дубае. Оказалось, что ее пригласили на открытие элитного жилого дома — резиденции Tiger Sky Tower Dubai.

"Я не могу пропустить мероприятие, где будут все самые успешные и богатые люди мира", — заявила Боня.

При этом модель отметила, что в этом году Канны его как будто не пускают, так как ей никак не удается там оказаться.

Ранее Рената Литвинова показала фигуру в спортивном топе.