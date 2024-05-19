"Такого не было никогда": Боня оправдалась, почему пропустит Каннский кинофестиваль

Модель и блогерша Виктория Боня в своем блоге сообщила, что должна была лететь на Каннский кинофестиваль, но в итоге отправляется на мероприятие в Дубай.
Виктория призналась, что ей пришлось отказаться от поездки в Канны в этом году ради "мощного мероприятия" в Дубае. Оказалось, что ее пригласили на открытие элитного жилого дома — резиденции Tiger Sky Tower Dubai.
"Я не могу пропустить мероприятие, где будут все самые успешные и богатые люди мира", — заявила Боня.
При этом модель отметила, что в этом году Канны его как будто не пускают, так как ей никак не удается там оказаться.
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