Режиссер Вайсберг рассказал, почему пригласил Ксению Собчак в свой фильм на роль жены Гитлера

Режиссер Марюс Вайсберг в разговоре с PROZvezd заявил, что журналистка Ксения Собчак отлично попала в свой образ в комедии "Гитлер, капут".
Он подчеркнул, что телеведущая является яркой личностью, и спорить с этим фактом бессмысленно.
"Для фильма "Гитлер, капут" мне нужна была именно яркая личность. Она идеально попала в образ. В фильме "Конец славы" снялся мой друг Филипп Киркоров. Точнее, просто записал видео на мобильный телефон и прислал мне", — отметил Вайсберг.
При этом кинематографист назвал свою картину "Конец славы" неким чистилищем для актеров, которые страдали от звездной болезни.
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