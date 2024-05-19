Режиссер Вайсберг рассказал, почему пригласил Ксению Собчак в свой фильм на роль жены Гитлера

Режиссер Вайсберг заявил, что Собчак идеально попала в образ в фильме "Гитлер, капут"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер Марюс Вайсберг в разговоре с PROZvezd заявил, что журналистка Ксения Собчак отлично попала в свой образ в комедии "Гитлер, капут".

Фото: youtube.com by канал Epic Media is licensed under public domain

Он подчеркнул, что телеведущая является яркой личностью, и спорить с этим фактом бессмысленно.

"Для фильма "Гитлер, капут" мне нужна была именно яркая личность. Она идеально попала в образ. В фильме "Конец славы" снялся мой друг Филипп Киркоров. Точнее, просто записал видео на мобильный телефон и прислал мне", — отметил Вайсберг.

При этом кинематографист назвал свою картину "Конец славы" неким чистилищем для актеров, которые страдали от звездной болезни.

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