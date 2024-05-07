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Телеведущая Лариса Гузеева показала мужа и дочку в аэропорту: "Улетаю"

Лариса Гузеева собрала всю свою семью в аэропорту

0:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась семейным контентом с поклонниками.

Лариса Гузеева собрала всю свою семью в аэропорту
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Лариса Гузеева разместила в своём "Инстаграме"* видео с мужем Игорем Бухаровым, дочкой и собакой. Звезда ТВ объяснила, что находится в аэропорту. Сначала она запечатлела дочь Ольгу, а потом перевела камеру на супруга, который держал в руках песика по имени Жужа.

"Улетаю", — сказала телесваха.

Наследница телесвахи попросила её не снимать, так как она "плохо выглядит".

"Чтобы я так так хорошо выглядела, как ты плохо", — отметила ведущая шоу "Давай поженимся".

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева приготовила необычное блюдо.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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