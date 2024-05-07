Телеведущая Лариса Гузеева показала мужа и дочку в аэропорту: "Улетаю"

Лариса Гузеева собрала всю свою семью в аэропорту

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась семейным контентом с поклонниками.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Лариса Гузеева разместила в своём "Инстаграме"* видео с мужем Игорем Бухаровым, дочкой и собакой. Звезда ТВ объяснила, что находится в аэропорту. Сначала она запечатлела дочь Ольгу, а потом перевела камеру на супруга, который держал в руках песика по имени Жужа.

"Улетаю", — сказала телесваха.

Наследница телесвахи попросила её не снимать, так как она "плохо выглядит".

"Чтобы я так так хорошо выглядела, как ты плохо", — отметила ведущая шоу "Давай поженимся".

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева приготовила необычное блюдо.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской