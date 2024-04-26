Лариса Гузеева поделилась рецептом необычного блюда: "Даже самые капризные детки не устоят"

Лариса Гузеева рассказала, как приготовить блюдо, которое понравится даже самым привередливым людям.
Ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала в "Инстаграме"* фото с разноцветными пельменями, которые напоминали пасхальные яйца.
Своё блюдо она назвала кулинарным шедевром.
"Для создания этих ярких весенних пельмешек мы используем только натуральные красители: свёкла, краснокочанная капуста, шпинат и морковь", — рассказала Гузеева.
Начинка пельменей, по её словам, состоит из мяса птицы.
"Даже самые капризные детки не устоят перед такой прелестью!" — объяснила звезда ТВ.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".