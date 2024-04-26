Лариса Гузеева поделилась рецептом необычного блюда: "Даже самые капризные детки не устоят"

Лариса Гузеева приготовила необычное блюдо: "Только натуральные красители"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, как приготовить блюдо, которое понравится даже самым привередливым людям.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public domain

Ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала в "Инстаграме"* фото с разноцветными пельменями, которые напоминали пасхальные яйца.

Своё блюдо она назвала кулинарным шедевром.

"Для создания этих ярких весенних пельмешек мы используем только натуральные красители: свёкла, краснокочанная капуста, шпинат и морковь", — рассказала Гузеева.

Начинка пельменей, по её словам, состоит из мяса птицы.

"Даже самые капризные детки не устоят перед такой прелестью!" — объяснила звезда ТВ.

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