О чем надо думать и что надо делать властям России

Президент России Владимир Путин выступил с очередным Посланием Федеральному собранию. За час он поднял несколько важнейших тем: внесение изменений в Конституцию РФ, материнский капитал, проект "Доступный интернет" и архивные данные о Великой Отечественной войне. Многие посылы были неожиданными и даже сенсационными, так же как и последовавшая сразу за этим отставка правительства.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой, Дарьей Митиной и Вячеславом Полосиным

Обращаем внимание читателей, что беседа состоялась в видеостудии "Правды.Ру" 10 января 2020 года.

Будет ли осуществлено задуманное? Что мешало это сделать раньше? Что делалось не так и почему? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказали доктор философских наук, кандидат политических наук, политолог Вячеслав Полосин и секретарь Объединенной коммунистической партии Российской Федерации Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

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— Очень важная тема, одна из важнейших — Послание Президента Федеральному собранию. Многие эксперты прогнозировали, что нынешнее послание будет посвящено тому, как спасти население от падения доходов и от бедности. И там действительно много об этом было сказано. Об этой теме заговорили. Хотя наши министерства, всякие экономические и финансовые, как-то пересчитывали, и у них все хорошо получалось: идет рост доходов, рост зарплаты на 0,01 процента. Хотя на самом деле вокруг посмотреть, все не очень хорошо.

В "Правде.Ру" 20 лет назад вышла статья. Она появилась, когда Владимир Путин был только первый раз кандидатом в президенты. И он уже тогда говорил, что одно из основных направлений его работы — борьба с бедностью, что это очень важно и что нужно сделать для того, чтобы бедность преодолеть. Прошло 20 лет, и у нас опять это важнейший вопрос. Каковы ваши комментарии по этому поводу?

О бедности в России

Дарья Митина: Можно вспомнить и не такие древние сюжеты. Можно вспоминать гораздо более свежие.

Сейчас все издеваются над "Стратегией 2020", которую начинали писать десять лет назад. И недавно вытащили на свет божий эту изрядно подзабытую стратегию. Там замечательные цифры:

какая должна быть зарплата,

какие должны быть доходы,

какой должен быть ВВП и т. д.

— Ее в конце года обсуждали.

— Это все при Суркове активно писалось в 2008-м, 2009-м, 2010-м годах. Сейчас это уже смотрится, конечно, немного смехотворно. И речь даже, может быть, не совсем о количественных параметрах.

Ведь проблема не просто в падении цифровых показателей, а в реальном падении жизненного уровня. Это факт.

Зарплаты и социальные пособия, пенсии растут на какие-то десятые, сотые пункты, а цены растут уже в разы, а какие-то и на порядки, и тарифы растут, и т. д. Вот эта диспропорция и приводит к обнищанию основной массы населения.

Произвол чиновников

Важный момент также не только уровень жизни, но еще очень многие недостатки нашего управленческого механизма.

От идиотизма чиновников не защитит никакой высокий уровень жизни. Чиновничий произвол, который мы наблюдаем в регионах, просто перешел все пределы. Это не зависит от экономических показателей. Это не зависит от уровня зарплаты и т. д. Это именно изъяны нашего управленческого аппарата. Мне кажется, что это надо рассматривать особо.

Потому что экономические показатели — это вещь в какой-то степени объективная, но они зависят от многих факторов, в том числе конъюнктуры, внешнеполитических факторов и каких угодно.

А здесь именно качество управления.

С одной стороны, мы видим все эти показушные программы "Лидеры России", "Кадры России", "Избранная тысяча" и т. д.

А с другой стороны, налицо вопиющий непрофессионализм, вопиющая халатность, отношение к человеку — бесчеловечное.

Мне кажется, что это должно стать отдельным сюжетом. И гораздо лучше будет выслушано такое послание и гораздо большего отклика оно найдет у слушателей, чем просто какие-то сухие выкладки о цене на нефть, о средней зарплате и т. д. Тем более, наше статистическое ведомство — тут тоже не приходится говорить.

Разница в зарплатах огромная. Допустим, возьмем бюджетную сферу, сравним зарплаты профессорско-преподавательского состава вузов и школьных учителей. Разброс: 90 тысяч (средняя зарплата учителя в Ханты-Мансийском округе в северных регионах) и 18 тысяч, допустим, в Ингушетии и Дагестане. Вот такого разрыва быть не должно.

Но унификация экономического пространства в России не происходит. Разрывы — в разы и даже в десятки раз. Такого быть не должно.

— Вячеслав Сергеевич, вы как считаете, о чем еще надо говорить, а главное — что надо делать?

Вячеслав Полосин: Я думаю, что эта проблема существует намного больше в нашей стране именно сейчас. Даже иногда исторические документы XIX века какие-нибудь посмотришь...

— ...Как будто вчера написаны.

— Там говорится, сколько какой генерал откуда украл, что там как-то замухлевали и прочее-прочее.

Вся наша история практически из этого состоит, поэтому этот кризис у нас давно. Он возник не десять лет назад, не 20 и не при коммунистах, а намного-намного вглубь веков надо идти.

Поэтому здесь, наверное, надо думать, как это преодолеть, как изменить систему.

И даже Коммунистическая партия, которая всегда выступала за административный метод, в свое время, при Ленине, НЭП благословила. То, что он был свернут через несколько лет, наверное, было неправильно. Мне мой собственный дедушка рассказывал, при котором все это происходило. Он видел, как моментально страна наполнилась продуктами, а главное — занятость у людей появилась, рабочие места, появилось дело какое-то.

Малый и средний бизнес спасут Россию?

Поэтому мелкий, средний бизнес — это как раз то, что и должно подорвать вот это всевластие чиновников, их вопиющий непрофессионализм и т. д.

Нужны экономические инициативы снизу. Я был, например, в Ливане где-то примерно через год после окончания гражданской войны. Бейрут стоит разрушенный, как Сталинград. Дороги разрушены и т. д.

Но в какой дом ни приедешь, там все утопает в роскоши буквально, и вообще бедных нет. Там нет централизованного электричества, у всех динамо-машины стоят в подвале — на бензине, на дизеле работают. У всех там все есть. По нескольку машин. Виллы в горах. Все это за счет частной инициативы, потому что люди все что-то делают, производят.

Им вообще по фигу, какое там правительство, кто там в правительстве, какая партия. Они просто делают. Главное, что им не мешает правительство заниматься самообеспечением, самовыживанием, своим собственным трудом. И так во многих странах.

Наша беда в том, что у нас нет среднего и мелкого класса собственников, их не появилось за это время.

— Складывается впечатление, что изничтожать малый и средний бизнес — это просто сознательная политика правительства, потому что с крупным бизнесом гораздо проще иметь дело, там более прогнозируемые доходы и налоги, договориться можно.

— Естественно, что этому есть причины. Я в данном случае уже просто стараюсь диагноз поставить вообще, почему чиновники творят такой произвол. Просто потому, что некому их, грубо говоря, подвинуть, некому их изобличить. Потому что они задавят любого, у них вся власть, все рычаги.

Если бы был класс собственников снизу, они бы уже от чиновников так бы не зависели, могли бы обращаться к политической власти сверху. И вот это среднее звено чиновничества они бы просто выдавили.

Д. М.: Потому что порочная система власти.

В. П.: Так не должно это от них зависеть. Это законом должно регулироваться.

— Но как? Ведь у нас масса государственных контор — пожарники, СЭС и т. д., от которых нужно разрешение. Со всеми нужно договариваться…

— Государство должно следить. Китай же пошел по этому пути. Чиновников, которые за справку требуют деньги, сразу ставят к стенке и расстреливают.

Д. М.: В Китае Компартия следит за этим. А у нас как Комитет партийного контроля приказал долго жить, так и все. Ничего класс собственников не сделает при нынешнем строе.

В. П.: Государство должно само это обеспечить.

Д. М.: При людоедском капитализме и отсутствии механизмов саморегулирования это невозможно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев