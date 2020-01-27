Напоминания о Второй мировой: болезненно, но полезно

Польша и Украина продолжают "бодаться" из-за вывешенного к 111-й годовщине баннера со Степаном Бандерой.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой, Дарьей Митиной и Вячеславом Полосиным

Ранее польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера с изображением Степана Бандеры. Украина вызвала польского посла и потребовала "не влезать во внутренние дела Украины".

Польша приняла решение официально установить равную ответственность нацистской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны.

Об этом говорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова, доктор философских наук, кандидат политических наук, политолог Вячеслав Полосин и секретарь Объединенной коммунистической партии Российской Федерации Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

США — Иран: сложный драматический сюжет только начинается

Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона

США показали беспомощность и ненужность ООН

Выдавливание США из Европы и Ближнего Востока началось

Авиакатастрофа в Иране — чья вина?

Нацизм на Украине

— 1 января на Украине торжественно отмечали день рождения пособника фашистов, палача собственного народа Бандеры. Европа на это всегда смотрела достаточно лояльно, на факельные шествия и прочие беснования совершенно не реагировала, объясняя, что это внутреннее дело Украины.

Недавно наш президент высказался на эту тему и были представлены исторические документы, в том числе о том, что посол Польши обещал памятник Гитлеру поставить, если тот справится с евреями.

Дарья Митина: Да, посол это сказал 70-80 лет назад.

— Но нынешние польские евреи кинулись защищать этого посла и говорить, что все было совсем не так и вообще не было.

Сейчас, тем не менее, между Польшей и Украиной все-таки возникли разногласия по этим вопросам, в том числе по поводу плакатов, которые над киевской администрацией регулярно вывешиваются. Польша регулярно высказывает недовольство.

Дарья Александровна, как вы считаете, это просто дань моменту либо Польша как-то вспомнит своих убиенных и сможет повлиять на Украину?

— Польша их и не забывала.

Надо отделять четко мнение народное от того, что думает и публично произносит власть.

— Речь об официальной позиции власти.

— Скажем, тот же Анджей Дуда никаких претензий к Украине не имеет, не вспоминает никогда в публичных выступлениях ни Волынскую резню, ни какие-то другие сюжеты. То есть он абсолютная такая марионетка американская. И он понимает, что надо говорить, что не надо.

— Хотя он шел именно как такой национальный, патриотичный персонаж.

— Да, он шел как представитель национального польского движения. Но здесь ключевое слово — "польское".

Роль Польши в Европе — весьма и очень своеобразная всегда. Сейчас это такой филиал госдепартамента, можно сказать.

И ради этого они даже готовы наступить на свою великопольскую гордость и забыть такие еще совсем свежие раны, как поведение украинских нацистов во время Второй мировой войны.

Но дипломатическая изоляция, в которую Украина попадает, становится плотнее и плотнее.

Поначалу Венгрия высказала протест в отношении языковой политики на Украине, в частности в отношении венгерского и русинского населения Закарпатья и т. д. Теперь поляки начинают потихонечку развязывать языки. Другие страны тоже выражают недовольство.

Оцепенение 2014 года, когда казалось, все пойдет, лишь бы против России, потихонечку рассеивается.

И люди начинают вспоминать какие-то реальные сюжеты из истории, здравый смысл потихонечку начинает возобладать. Но это все идет пока еще очень-очень медленно. Обольщаться не нужно.

Напоминания о Второй мировой — повод задуматься

Но именно поэтому, мне кажется, слова российского президента подействовали в какой-то степени как стакан воды, холодный душ, потому что люди начали рефлексировать, вспоминать. Многие вообще не знали этот сюжет про польского посла и другие факты, для кого-то это было откровением. Вообще это повод задуматься и перечитать историю.

Я думаю, что рано или поздно, по моей оценке, за десять лет, возобладает какой-то более-менее здравый дискурс в отношении украинского нацизма и т. п.

Другое дело, что в историческом масштабе это, может быть, и ничего — всего десять лет. Но с учетом той кровавой ситуации, которая сложилась сейчас на востоке Украины, и в независимых республиках Донбасса, и на самой украинской территории, — это очень много на самом деле.

Ведь в этой обстановке перманентного террора, подавления инакомыслия вынуждены жить многие миллионы людей. За пять лет произошло уже очень много кровавых и трагических событий на этой земле, а за десять лет произойдет еще больше.

Поэтому мне кажется, что об этом нужно говорить больше и чаще. Это будет совершенно правильно, это нужно вытаскивать на свет Божий.

Сейчас заскрипели перья. И очень много фильмов начало сниматься на эту тему. Это очень хорошо. Есть польский фильм "Волынь", который посмотрела уже Европа несмотря на то, что был протест украинской стороны. И очень многие страны сняли этот фильм из проката, естественно, не под влиянием украинских протестов, а потому, что из-за океана сказали, что надо типа пригасить антиукраинскую волну.

Но я думаю, рано или поздно правда всегда пробивает себе дорогу. Вопрос во времени и в цене, какую цену мы за все это заплатим.

— Да, правда дорогу найдет. Но вопрос просто в том, кто стоит во главе продвижения, навязывания своих взглядов, других версий истории, кто все эти порядки устанавливает. Ведь во многих маленьких странах президенты если не с американскими паспортами, то дипломами и руководители ведущих СМИ тоже все подневольные, к сожалению. Поэтому правда так долго и трудно пробивает себе дорогу, все это очень сложно. Как вы оцениваете, Вячеслав Сергеевич?

Вячеслав Полосин: Я тоже полагаю, что-то, что президент Путин эту тему затронул, оказало существенное влияние если не на политические процессы, то хотя бы на пропаганду, на информационную пропагандистскую сторону.

Многие теперь задумались об этом, потому что стали забывать о роли Бандеры, о его отношении к полякам и к евреям.

Потому что пропаганда в тех странах это замалчивает, а здесь было напоминание.

И разумеется, что для любого нормального демократического общества должно быть нормой, чтобы не было таких тайн в истории, чтобы та правда, которая была, широко освещалась.

Если люди снимают фильмы, показывают историческую правду, пусть эти фильмы идут. Если их запрещают, то, извините, тогда это никакая не демократия, а тоталитаризм. Но сейчас вообще полная глупость — запрещать фильмы, художественные произведения или документальные какие-то расследования, люди через интернет это посмотрят.

Кто начал Вторую мировую и на кого надо возлагать ответственность

Надо еще на такой момент обратить внимание — на официальное принятое польским парламентом решение установить равную ответственность нацистской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны.

Есть определенная нелогичность в этом постановлении.

Конечно, если взять это приложение — тайный протокол к Пакту Молотова — Риббентропа, в принципе, казалось бы, можно такой вывод сделать. Но там не написано "начать Вторую мировую войну". Вообще такой квалификации как Вторая мировая война из нападения Германии на Польшу еще не следовало.

До этого была в 1938 году Чехословакия, ее раздел, в котором Польша как раз участвовала. И это было одобрено всеми западными странами, Мюнхенский сговор, так называемый. Тогда ведь тоже не считали, что это будет началом Второй мировой войны, хотя в принципе можно считать все что угодно. И 1938-й можно считать, и 1936-й в Испании уже можно тоже считать началом. Было много таких локальных договоров, с помощью которых страны урегулировали определенные спорные моменты и пытались себя обезопасить.

Поэтому, раз не удалось с Западом договориться, и Советский Союз искал, как себя обезопасить.

Это желание обезопасить себя нельзя изображать, как желание захватить весь мир или всю Европу. Логики здесь никакой нет.

То, что Гитлер хотел захватить, никто не скрывал и не скрывает. Это прописано и в "Майн кампф", и где угодно. У Советского Союза такого не было. И отношений с Германией в таком плане не было. Поэтому объявить, что равная ответственность — это совсем лишено логики.

И не надо забывать, что та же самая Польша в результате Победы советского народа над фашизмом свою территорию нарастила.

Обкусанная, изрядно покусанная до этого Польша восстановила свою территориальную целостность. Поэтому именно со стороны Польши объявлять такое очень несправедливо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев