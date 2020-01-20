Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона

Кризис США — Иран вступил в новую фазу. Убийство генерала Сулеймани и ракетные удары вызвали демонстрации протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне. Американские власти в результате еще больше раскололи свое общество и консолидировали народ Ирана.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой, Дарьей Митиной и Вячеславом Полосиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказали доктор философских наук, кандидат политических наук, политолог Вячеслав Полосин и секретарь Объединенной коммунистической партии Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

США — Иран: сложный драматический сюжет только начинается

— Вячеслав Сергеевич, вы сказали, что обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе убийство иранского генерала и ракетный удар, выгодно прежде всего Трампу, которому угрожали импичментом. А теперь все внимание переключилось на внешнюю повестку. Но получается, что этим он решает свои внутренние проблемы?

Убийство Сулеймани. Кому выгодно?

Вячеслав Полосин: Да, ему надо как-то подавить оппозицию и найти дополнительные ресурсы в свою пользу внутри страны в своих элитах, в том числе оппозиционных. Поэтому личная выгода Трампа здесь, по-моему, имеет место быть.

Хотя сработано это, наверное, не очень удачно. Во всяком случае, у Клинтона лучше получился такой замысел.

Здесь мы видим некоторую растерянность внутри правящей элиты США.

Довольно негативная реакция Демократической партии, вплоть до того, что уже вынесено решение вообще ограничить свободу президента Трампа в действиях в отношении Ирана, Ирака.

— О том, чтобы он не мог без одобрения конгресса принимать такие решения.

— Да. Их там это застало врасплох, это говорит о том, что:

решение не было заранее продумано, подготовлено, проанализировано. А это тоже важный фактор. Потому что этот иранский генерал — фигура действительно очень важная, давно и хорошо известная. Попытка срочно его устранить могла бы иметь объяснение, если бы он, например, ехал, чтобы прямо направить ракеты на Вашингтон. И решили срочно его нейтрализовать.

Но ничего такого не происходило, чтобы нужно было без предупреждения конгресса, без проработки этого вопроса делать эту акцию. Ее внезапность показывает определенную спонтанность, что не вся американская элита в этом участвовала, она была большей частью даже врасплох этим застигнута.

Здесь интерес либо самого Трампа, либо кого-то из его окружения, кто какие-то собственные планы проводит его руками.

Убийство Сулеймани — это не элементы стратегии, а элемент тактический, причем в интересах какой-то группировки, возможно, даже не самой сильной.

— Кто еще в числе выгодополучателей? Кому это выгодно?

— Наверное, есть и в самом Иране силы, которые заинтересованы в улучшении отношений с Западом, понятное дело, прежде всего с США. Такие силы всегда были. И возможно, что здесь они определенную выгоду тоже могут от этого получить, с их точки зрения, если наиболее одиозная фигура исчезнет с их политического небосклона. Я не утверждаю, что кто-то конкретно здесь что-то делал, просто анализирую, кому может быть выгодно. Да, таким силам это могло быть выгодно.

Наверное, есть и в Израиле силы, которые тоже имеют свои счеты к этому убитому генералу, помня Ливан и т. д.

Тоже может быть им какая-то выгода. Хотя здесь это меньше проглядывает. Больше все-таки, мне кажется, интересы в США или внутри самого Ирана. В плане глобальном, на мой взгляд, это вряд ли окажет большое влияние.

Потому что здесь интерес — все-таки более локальный.

Будет ли Третья мировая

Беспокоиться на предмет того, что будет Третья мировая война из-за этого оснований нет.

Более того, ответ Ирана представляется каким-то непонятным и неопределенным, незаконченным. Он представляется больше символическим: ни один американец не погиб в результате нескольких ударов возмездия. Это, пожалуй, первый шаг в раскручивании последствий.

— Они предупредили.

— Да. Значит, получается, что здесь определенная игра символами: вы нам нанесли некий удар по нашему престижу, мы по вашему некий удар нанесем, но так осторожно, чтобы не спровоцировать серьезные военные действия, какой-то массированный действительно ракетный удар с обеих сторон.

Пока речь идет о политических играх, а не об угрозе военного противостояния.

О нарушении США международного права

— Но здесь, важно, что началось это просто потому, что Помпео так решил. И еще у него была прекрасная фраза о том, что иракский народ хочет, чтобы американские войска в регионе остались. Хотя никто там этого не хочет, все требуют их удалиться. Иностранные войска на территории другого государства без решения ООН, на мой взгляд, просто международный терроризм…

— Это прямое явное нарушение международного права. Деятельность любой разведки мира тоже является незаконной, согласимся. И она тоже нарушает сплошь законы той страны, где она работает. Тем не менее все государства это делают, все участвуют в этом, потому что нуждаются в какой-то информации, в каких-то операциях.

Но это совершенно не оправдывает действия США. Тем более, что здесь лицемерие — явное. Они еще нас упрекают, что Крым якобы неправильно присоединили, что там не по тем "правилам" референдум прошел или еще что-то, что мы нарушили международное право.

США совершенно очевидным образом вопиюще нарушают международные правила.

Просто без ничего взяли и убили человека. И даже не скрывают этого. Если раньше американцы еще скрывали, сейчас уже прямо говорят, что делают это согласно санкции президента.

Дарья Митина:

Нужно помнить о том, что Касем Сулеймани прилетел в Ирак не просто официально, он прибыл туда по приглашению премьер-министра Ирака Абдул-Махди.

Прилетел из Дамаска авиакомпанией Cham Wings. Он был с дипломатическим паспортом, с официальной миссией, с письмом, с дипломатической почтой, скажем так.

Причем визит его был широко известен. Безусловно, Соединенные Штаты были в курсе, зачем он летит в Ирак. Даже есть данные, что они посредничали в какой-то степени в этой встрече. Сулеймани вез ответ Ирана на некие саудовские предложения по урегулированию в регионе.

Американцы убили высокопоставленное официальное лицо, находящееся на территории третьей страны с миссией, касающейся и их.

— При исполнении.

— Да, при исполнении. Совершенно справедливо. И результат этого — явно сомнительный. Я в данном случае согласна с Вячеславом Сергеевичем в том отношении, что этой акцией Трамп вряд ли консолидировал американское общество. Скорее даже наоборот, наверное, поляризировал его. Иранское общество — да. Мы видели это по реакции людей на прощании, на похоронах Сулеймани.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев