Ткемали: готовим кисло-сладкий ароматный грузинский сливовый соус к жареным овощам и блюдам на гриле
Ткемали: как приготовить соус из слив
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Ткемали — кисло-сладкий ароматный и вкусный грузинский сливовый соус, который идеально подходит к жареным овощам, блюдам на гриле и заправкам для салатов.
Фото: commons.wikimedia.org by Number55 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты
- 1 кг спелых красных слив
- 100 мл воды
- 4–5 крупных зубчиков чеснока, измельчённых
- 1 небольшой красный перец чили, мелко нарезанный
- 5 столовых ложек нарезанной свежей кинзы (или 5 чайных ложек сухой)
- 3 столовые ложки нарезанного свежего укропа (или 3 чайные ложки сухого)
- 2 чайные ложки измельчённой свежей мяты (или 2/3 чайной ложки сухой)
- 1 столовая ложка сушёного эстрагона
- 2 чайные ложки молотого кориандра
- 2 чайные ложки хмели-сунели
- 2 чайные ложки соли
- 1 столовая ложка сахара
- 2/3 чайной ложки молотого чёрного перца
- 3 столовые ложки гранатового сока
- Оливковое масло
Приготовление
- Разрежьте сливы на четвертинки или половинки, удалите косточки и поместите в кастрюлю с небольшим количеством воды. Варите на среднем огне 15 минут, периодически помешивая.
- Когда сливы станут мягкими, процедите их через сито и сохраните сок. Деревянной ложкой протрите сливы через сито и переложите обратно в кастрюлю. Альтернативный вариант — измельчить их в блендере.
- Добавьте чеснок, перец чили, кинзу, укроп, мяту, эстрагон, молотый кориандр, хмели-сунели, соль, сахар, чёрный перец и гранатовый сок. Тушите ещё 5 минут.
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