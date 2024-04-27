Ткемали: готовим кисло-сладкий ароматный грузинский сливовый соус к жареным овощам и блюдам на гриле

Ткемали: как приготовить соус из слив

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Ткемали — кисло-сладкий ароматный и вкусный грузинский сливовый соус, который идеально подходит к жареным овощам, блюдам на гриле и заправкам для салатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Number55 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

1 кг спелых красных слив

100 мл воды

4–5 крупных зубчиков чеснока, измельчённых

1 небольшой красный перец чили, мелко нарезанный

5 столовых ложек нарезанной свежей кинзы (или 5 чайных ложек сухой)

3 столовые ложки нарезанного свежего укропа (или 3 чайные ложки сухого)

2 чайные ложки измельчённой свежей мяты (или 2/3 чайной ложки сухой)

1 столовая ложка сушёного эстрагона

2 чайные ложки молотого кориандра

2 чайные ложки хмели-сунели

2 чайные ложки соли

1 столовая ложка сахара

2/3 чайной ложки молотого чёрного перца

3 столовые ложки гранатового сока

Оливковое масло

Приготовление

Разрежьте сливы на четвертинки или половинки, удалите косточки и поместите в кастрюлю с небольшим количеством воды. Варите на среднем огне 15 минут, периодически помешивая. Когда сливы станут мягкими, процедите их через сито и сохраните сок. Деревянной ложкой протрите сливы через сито и переложите обратно в кастрюлю. Альтернативный вариант — измельчить их в блендере. Добавьте чеснок, перец чили, кинзу, укроп, мяту, эстрагон, молотый кориандр, хмели-сунели, соль, сахар, чёрный перец и гранатовый сок. Тушите ещё 5 минут.