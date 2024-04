В Россию вернулся привычный кроссовер Renault с неубиваемым мотором

Кроссовер Renault Koleos, знакомый российским автолюбителям, снова появился на рынке России. Пока официального возвращения модели не объявлено, но уже зафиксирована продажа одного нового автомобиля на российском ресурсе объявлений за 4 450 000 рублей, как сообщает издание «Автоновости дня».

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.