В Россию вернулся привычный кроссовер Renault с неубиваемым мотором

Кроссовер Renault Koleos, знакомый российским автолюбителям, снова появился на рынке России. Пока официального возвращения модели не объявлено, но уже зафиксирована продажа одного нового автомобиля на российском ресурсе объявлений за 4 450 000 рублей, как сообщает издание «Автоновости дня».
Продавец из Балакова, Саратовской области, оценил автомобиль с учетом уплаченного утилизационного сбора и оформления электронного ПТС. По его словам, автомобиль 2023 года выпуска, собранный в Европе, был привезен из Казахстана.
Кроссовер окрашен в жемчужно-белый цвет и оснащен комплектацией «Премиум 1». В автомобиле установлен 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 лошадиную силу, вариатор и система полного привода All Mode 4×4 i. Двигатель оснащен надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевом блоке головки цилиндров, вариатор произведен компанией Jatco под индексом JF016E и отличается высоким ресурсом при условии регулярной замены масла каждые 60 тысяч километров.
Продавец не уточнил полный состав комплектации, однако, согласно прайс-листу на казахстанском сайте Renault, в нее входят 18-дюймовые двухцветные литые диски, интерьер в черной коже, мультифункциональный кожаный руль, круиз-контроль с ограничителем скорости, полностью светодиодная оптика, датчики света и дождя. В «Премиум 1» также присутствуют двухзонный климат-контроль, зимний пакет с подогревами, медиасистема с 8,7-дюймовым сенсорным дисплеем, система активного шумоподавления, камера заднего вида, парктроники и панорамная крыша с электролюком.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.