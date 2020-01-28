Повлияет ли запуск "Турецкого потока" на строительство "Северного"

Несмотря на заокеанские санкции и украинские негодования открыт газопровод "Турецкий поток". Газ в Южную Европу пошел. Повлияет ли это положительно на "Северный поток"? Не возникнут ли в дальнейшем проблемы с обоими? Хотя газ Европе, несомненно, нужен, но очень велика зависть и конкуренция на этом рынке. Чего ждать, к чему готовиться, что делать?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой, Дарьей Митиной и Вячеславом Полосиным

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответили доктор философских наук, кандидат политических наук, политолог Вячеслав Полосин и секретарь Объединенной коммунистической партии Российской Федерации Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

США — Иран: сложный драматический сюжет только начинается

Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона

США показали беспомощность и ненужность ООН

Выдавливание США из Европы и Ближнего Востока началось

Авиакатастрофа в Иране — чья вина?

Напоминания о Второй мировой: болезненно, но полезно

Откроет ли "Турецкий поток" (южный) дорогу "Северному"

— Очень важное для России и некоторых других стран событие — наконец-то все-таки запущен "Турецкий поток". Свершилось! И уважаемые руководители покрутили этот вентиль. Причем мне очень понравилось, что среди тех, кто крутил вентиль, был и Бойко Борисов, который сделал все для того, чтобы это был не "Южный поток", а "Турецкий поток". Потом он как-то одумался, предложил вернуться к этой теме, но ему сказали, что нельзя — газопровод уже пошел другим путем.

И теперь газопровод заработал, газ пошел. Конечно, это вызвало очевидное раздражение, бурное негодование наших противников, прежде всего украинских властей. Но вряд ли это повлияет на "Турецкий поток". На самом деле газ Европе нужен, а что Украина — ненадежный транзитер, уже давно всем хорошо понятно. Слава Богу, что запустили этот поток — пусть работает.

Теперь больше интересует, как обстоят дела с нашим "Северным потоком"? Может ли эта радость открытия российско-турецкого газопровода повлиять на то, что происходит с "Северным потоком"? Американцы же продолжают всячески препятствовать, жмут всех причастных разными санкциями. Дарья Александровна, как вы считаете?

Дарья Митина: Я бы не увязывала эти два сюжета, потому что в них участвуют совершенно разные акторы, совершенно разные страны.

— Газеты-то все читают, про американские санкции и открытие газопровода через Турцию все знают…

— Но там совершенно другая история соглашений и договоренностей. Скажем так, то, что удалось открыть "Турецкий поток", — замечательно, хорошо, но, опять же, это результат не просто долгой, но и очень трудной и напряженной, тяжелой и тонкой работы наших газовщиков, экономистов, дипломатов. Прежде всего дипломатов, но и многих других. То есть это закономерный итог неких дипломатических операций, в том числе с российской стороны.

— Многолетний.

— Да.

А "Северный поток" — это, конечно, совершенно иные движущие силы, и в отношении него совершенно другие договоренности.

Поэтому я бы не стала так сразу обольщаться, что запуск одного повлияет на ускорение строительства другого. Более того, пессимистически настроенные эксперты говорят, что и с "Турецким потоком" тоже могут быть всякие вопросы, потому что главные две стороны, два главных актора здесь — это Россия и Турция.

Давайте вспомним события всего лишь четырехлетней давности, когда мы только что на грани войны не стояли. Поэтому здесь тоже, в общем-то, может быть все что угодно.

В Турции у власти находится руководство, которое, опять же, живет сегодняшним днем и, отнюдь, не просчитывает, что будет завтра, послезавтра…

— Только ли в Турции?

— Не только в Турции, конечно.

Но как быстро все меняется в Турции, мы это видели воочию. И мы прошли за четыре года какой-то фантастический путь, сделали неимоверный кульбит от предвоенного состояния до состояния вот такого союзничества.

Опять же, еще не понятно, куда это все вырулит.

Ведь не закрыт вопрос с Ливией. У нас там разные позиции с Турцией. Не закрыт вопрос с северными сирийскими территориями. Мы там тоже не совпадаем во мнениях. Так что я бы не ставила здесь точку. Про "Северный поток" я уж и не говорю. Там совершенно другая вообще история, другой сюжет.

Но я бы и на "Южном" не ставила бы точку, потому что жизнь очень переменчива, как мы видим. И привходящие обстоятельства зачастую сильнее каких-то объективных экономических закономерностей, к сожалению. И сила вот этого субъективного фактора может в критический момент сыграть. Поэтому я пока взяла бы паузу.

Будет ли достроен "Северный поток"

— По поводу "Северного потока", конечно, вопрос стоит намного острей. Год закончили на том, что крупнейшая компания оттуда ушла. Она приостановила работы в связи с угрозами серьезных санкций со стороны США. Мы уже вложили какую-то просто бешеную сумму денег в "Северный поток". И постоянно все это висит на волоске, и постоянно возникают то одни, то другие препятствия. Вячеслав Сергеевич, как вы это оцениваете? Каковы перспективы?

Вячеслав Полосин: Я думаю, что "Северный поток" все равно достроят, и что это будет нормально работать в перспективе.

Все, что мы видим сейчас, — это временные трудности. Потому что экономическая выгода в бизнесе все равно важнее всего.

И поэтому Трамп, кстати, это тоже хорошо понимает, ведь он сам бизнесмен. Поэтому экономическое начало и здравый смысл, безусловно, возьмут вверх и в этом случае. Поэтому я считаю, что хотя пока и идут с их стороны временные пакости, которые создаются по понятным причинам, но они сами видят их бесперспективность.

— Собака лает, караван идет?

— Да. Трудности надо преодолеть, немножко потерпеть, но продолжать это делать, и все будет сделано и налажено.

Я думаю, что все достроят, будет работать нормально и "Южный поток", и "Северный поток" тоже будет работать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев