Что такое борофоска и чем полезна для огорода?

Минеральное удобрение борофоска

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Борофоска — это минеральное удобрение, которое широко используется в сельском хозяйстве для повышения плодородности почвы и улучшения урожайности растений. Она представляет собой соединение бора и фосфора, которое обладает множеством полезных свойств для огородных культур.

Фото: commons.wikimedia.org by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Борофоска является важным источником бора для растений. Этот микроэлемент необходим для нормального роста и развития растений, а также для образования цветов и плодов. Бор участвует в процессах обмена веществ, регулирует уровень фотосинтеза и повышает устойчивость растений к стрессовым условиям.

Кроме того, борофоска способствует улучшению структуры почвы. Она способна связывать частицы глины и песка, что делает почву более рыхлой и воздухопроницаемой. Это позволяет корням растений легче проникать в глубь почвы и получать необходимые питательные вещества.

Еще одним важным свойством борофоски является ее способность улучшать качество плодов и овощей. Бор участвует в образовании клеточных стенок, благодаря чему плоды становятся более плотными и устойчивыми к повреждениям. Кроме того, бор способствует накоплению сахаров и витаминов в плодах, делая их более сладкими и питательными.

Но не только растения могут получить пользу от борофоски. Она также полезна для микроорганизмов, населяющих почву. Бор участвует в процессах азотфиксации и образования гумуса, что способствует улучшению плодородности почвы и повышению урожайности.

Кроме того, борофоска может использоваться для борьбы с различными болезнями растений. Она повышает иммунитет растений и способствует более быстрому заживлению повреждений. Также она может использоваться для предотвращения дефицита бора у растений, что может привести к заболеваниям и уменьшению урожайности.