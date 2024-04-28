Секретное оружие для сияющей кожи: пять правил эксфолиации, которые вы должны знать

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Бьюти-ритуалы для лица включают в себя очищение, увлажнение и защиту от солнца, но часто пренебрегают важным шагом — эксфолиацией. Это особенно важно весной, когда кожа после зимы становится толще и грубее из-за накопившегося слоя отмерших клеток.

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Эксфолиация, как и очищение, является неотъемлемой частью ухода за кожей. Существуют два основных типа эксфолиантов: физические и химические. Физические отшелушивающие средства, такие как скрабы, используются для механического удаления отмерших клеток. Химические средства содержат кислоты, которые проникают глубоко в поры, удаляя грязь и жир.

Эксфолиация помогает не только придать коже сияние и чистоту, но и улучшает ее здоровье. Отшелушивание способствует обновлению кожи, стимулирует синтез коллагена и улучшает текстуру кожи, делая ее более упругой и молодой. Правильное отшелушивание также помогает предотвратить закупорку пор и появление прыщей.

Однако важно не переусердствовать с эксфолиацией, так как это может вызвать раздражение и покраснение кожи. Подбирайте средства для эксфолиации в зависимости от вашего типа кожи и учитывайте ее чувствительность. Используйте отшелушивающие средства по утрам, особенно в душе, когда кожа мягкая и высвобождаются естественные масла, чтобы достичь наилучшего результата.