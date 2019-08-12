Алексей Мухин: Польша хочет стать любимой женой в еврогареме США

Почему Европа "продала" Украину ради российского участия в ПАСЕ? Почему и другие антироссийские санкции скоро могут быть сняты? Для чего Польша готова платить США за "политический секс"? Как англосаксы нападают на своих "партнеров", если не решаются пойти на вооруженный конфликт?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

На эти и другие вопросы генерального директора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации, российский политолог и публицист Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

Алексей Мухин: оппозиция поставила себя в категорию неприкасаемых

Политолог: Западная Европа окончательно оттолкнула Украину

— Алексей, из-за возвращения в ПАСЕ украинская делегация просто обезумела: то лежала без сознания и рыдала, то скакала и кричала, что их предали. Тем не менее возвращение в ПАСЕ произошло — потому ли, что они поняли, что они неправы и им нужна Россия, или потому, что им очень нужны наши взносы. Как вы считаете?

— Одно другому не мешает. Взносы, конечно, нужны, потому что в результате они вынуждены были резко урезать свои бюджеты.

— Они уже даже отказались от переводчиков из-за нехватки средств.

— Да, и это им крайне неприятно. И украинцы, кстати, плакали именно на эту тему: "Вы нас продали". Да, продали, и привыкайте к тому, что еще неоднократно вас, товарищи украинцы, будут продавать, потому что Запад всегда живет именно так. Там нет каких-то предпочтений, если от этого нет выгоды.

Они просто так за красивые глаза или из-за любви и дружбы что-то давать, предоставлять в распоряжение тех или иных стран не будут. Это очень жесткая и очень прагматичная система. Россия очень хорошо выучила этот урок за нулевые и десятые годы, и сейчас ведем себя точно так же, как Западная Европа. Она, кстати, нас стала уважать, а не считать за лохов.

Вы заметили, наверное, насколько у нас увеличилось количество контактов по бизнес-линии с Западной Европой, насколько у нас сейчас выправляется ситуация по всем направлениям. С течением времени мы уже даже ожидаем отмены части взаимных санкций.

— Что говорит о том, что мы ожидаем отмены санкций?

— Во-первых, заявления политиков, во-вторых, работа, которая ведется. Она не публична, потому что за этим следят наши американские "партнеры", назовем их так. И они, конечно, попытаются помешать этому. Но настолько очевидны и громадны потери западноевропейского бизнеса из-за этого глупого санкционного противостояния, что они просто себе уже не могут позволить терять дальше.

Тут простая арифметика. К тому же, дело еще и в том, что Соединенные Штаты Америки требуют от европейских стран теперь не два, а четыре процента ВВП отчислять на нужды НАТО. Это прошло, что называется, неофициально, но такое уже есть. Дональд Трамп озвучил это, а то, что озвучил Дональд Трамп, мы через некоторое время узнаем как официальную позицию.

Поэтому это только начало. И можно не сомневаться, что вскоре американцы опять будут прессовать европейцев. Четыре процента европейского ВВП будет уходить на американскую крышу. А в Европе и так полно проблем. В таких условиях европейская экономика будет не то, что стагнировать, она будет деградировать.

— Про два процента Польша говорила, что она с восторгом будет платить.

— Она-то готова и десять платить, да. Просто Польша претендует на роль любимой жены Соединенных Штатов Америки.

— Литва тоже заявляла готовность, но совсем не много таких стран.

— Литва может только заявить, но все прибалтийские страны экономически ничтожны. Их даже не видно. А Польша — все-таки хорошо, динамично развивающаяся страна, в которую Западная Европа вложила громадное количество средств. И она ведет себя сейчас так, чтобы в этом европейском гареме из 28 стран быть любимой женой США.

— А что она получит от этого?

— Она получит больше влияния на европейскую политику, потому что на данном этапе она входит только в так называемый второй эшелон — младоевропейцы, их так еще называют. Они пока еще не определяют геополитику на европейском пространстве. А это 500 миллионов потребителей, то есть большой рынок. И Польша старается реабилитироваться за долгие века.

— Пока вернулись только их амбиции.

— Да, поэтому она ведет себя подчеркнуто агрессивно не только к России, но и к Германии, и всей Европе, кстати, тоже. Она пытается застолбить за собой это место в центре Европы, чтобы стать полноправным европейским игроком. Именно для этого она пытается призвать США на свои поля. Помните, с каким восторгом они открыли военную базу?

Сказали: "Welcome, американские солдаты, приходите к нам, владейте нами" и т. д. Именно с этой точки зрения им необходим американский контингент на их территории, чтобы в дальнейшем использовать это как фактор во внутриевропейской политической борьбе.

— Вообще нас столько шпыняли за некие имперские амбиции, хотя Российская империя действительно была великой. Но кто только не стремится стать империей! Провозглашается не только Великая Польша, но и многие другие — даже Великая Албания. Кого ни возьми — все вдруг стали великими, правда, что удивительно, в далеком прошлом.

— В этом нет ничего странного. Все это традиционный англосаксонский способ оказывать влияние на разные страны, подавлять своих так называемых "партнеров". Он состоит именно в том, чтобы в собственных действиях обвинять других — как раз те страны, на которые они пытаются воздействовать.

Так, Россию в этой связи объявляют агрессором. Хотя мы прекрасно видим, что дело обстоит ровно наоборот. Если выстраивать события в хронологическом порядке, Россия только исключительно отвечала на агрессию в свой адрес. Это особенно ярко проявилось в грузинском конфликте восьмого года, что были даже вынуждены признать и западноевропейские страны. Но потом они предпочли это подзабыть. Они помнят только то, что им выгодно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев