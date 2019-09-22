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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Эксперт: населению России необходима кредитная амнистия

Экономика » Финансы » Банки print

Куда катится наш мир? Внутри страны — произвол, банковский беспредел. Кто виноват? И как с этим бороться? Вообще у нас все-таки — социальное государство? Или Конституция тоже стала бумажкой для нужной отмазки?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

Об этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог и публицист Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

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— Алексей, мир опять скатился в тьму и дикость? Нет права, кто сильнее, тот и прав, да? Это же совершенно первобытные понятия.

— Этого нельзя принимать ни в коем случае. Вот нам пытаются внушить именно это. И с момента принятия вы считаетесь побежденным. Знаете, чего сейчас США добиваются от Российской Федерации? Они добиваются того, чтобы мы признали поражение в холодной войне. А этого нет, мы просто ушли с поля боя, потому что нам надоело. Мы распустили Советский Союз, потому что нам надоело.

На самом деле это сильное решение, хотя очень трагическое для нас, для нашего сообщества. И сейчас мы пытаемся с тем, что осталось, с этим наследством, выстроить такую крепость, чтобы нападать на нас было крайне затруднительно.

— Но сложно. Все-таки очень жалко, что мы Советский Союз распустили.

— И незаконно распустили.

— Хотя мы финансировали республики за счет РСФСР.

— И чем это аукнулось?…

— И получилось, что еще мы и виноваты.

— Опять же, уловка информационного общества состоит именно в этом. Здесь не побеждает, а наиболее ярко выглядит тот, кто обвиняет. Поэтому наши западные партнеры, их элиты на постсоветском пространстве очень громко обвиняют. Если мы будем вестись на это, будем спорить с ними, оправдываться и т. д., мы попадаем в эту информационную ловушку. Мы не должны спорить, никому ничего не должны доказывать. Мы должны отстаивать свое право спокойно. И имея на заднем дворе хорошую установку С-500.

— Вернемся к нашим внутренним вопросам. Глава министерства экономического развития Максим Орешкин сказал, что России в 2021 году грозит тяжелый финансовый кризис из-за закредитованности населения и проблем в экономике и что будет прямо-таки взрыв. Каково ваше мнение на этот счет?

— Основная долговая нагрузка населения (это надо четко понимать) — это пени, штрафы и то, что банки начислили после кредитования, понимаете? То есть это не реальные задолженности населения, а это та маржа, которую банки хотели получить от кредитования населения. То есть вся эта ситуация — прямой результат той политики, когда всем нам приходила чуть ли не по почте кредитная карта. 

— Мне регулярно одобряют кредиты, присылают постоянно.

— На самом деле ловкость того еще порядка… Не хочу говорить "просто финансовое мошенничество", хотя это оно и есть. Ведь таким образом вас просто толкают и затаскивают в эту долговую яму. Хотя на самом деле, вот вы взяли деньги и потратили, но основная прибыль банка формируется из вот этой вашей зависимости.

На самом деле это не реальные деньги. Это просто то, что банк считает нужным предъявить вам в качестве вашего долга. И мне кажется, крайне важной социальной мерой было бы эту доначисленную часть, что называется, отсечь. Это называется "кредитная амнистия".

— Подождите, вы предлагаете, чтобы частные банки это за свой счет сделали?

— Банки как бы пострадают. На самом деле нет, потому что у них подобные вещи все застрахованы. Кто пострадает в этой связи? Честно говоря, сложно представить себе, что пострадает государство, потому что государство в любом случае компенсирует подобного рода вещи за счет населения. Население пострадает? Да, к сожалению, в любом случае пострадают добросовестные налогоплательщики, которые и так выплачивает все. Но зато система банковская оздоровится. 

— А почему пострадают добросовестные налогоплательщики?

— Пострадают люди, потому что налоговая нагрузка, скорее всего, увеличится. И в этом подлость системы, на мой взгляд. В этом подлость банковской системы, потому что вот эта закредитованность — искусственная, эфемерная, это просто то, что банки всем нам назначили.

Мне кажется, регулятор нужен, Центробанк должен этим заниматься. Из-за нынешней бесконтрольности банков образовалась финансовая инфантильность населения. Поэтому люди все чаще попадают в кредитную кабалу. Они даже выплатили какие-то компенсации, проценты и т. д. и т. п.

А дальше это уже чистое пиратство со стороны банков. Используя подпись в договоре, банк начинает отъем финансового массива у населения. Отсос, я бы даже сказал. Деньги таким образом изымаются у населения. Нужно прекратить эту практику. Нужна финансовая амнистия.

Конечно, это очень большая работа, а банковское лобби — очень сильное, но нужно это делать. Мы же социальное государство, у нас в Конституции записано.

— Боюсь, что это все нереально. Кто хотя бы пролоббирует это?

— Я предложу. Посмотрим, что удастся. Я не лоббист, конечно, я просто предложу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы банки кредиты распад ссср кредитование инна новикова алексей мухин необычная неделя экспертное мнение закредитованность кредитная амнистия
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