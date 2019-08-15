Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Соотечественники Остальной мир Азия Европа Бывший СССР Северная Америка
Автор Редакция рубрики "Мир"

Алексей Мухин: не скомпрометированных в политику не берут

Мир print

Почему Ангела Меркель представляет интересы США в ущерб своей стране? Почему в политику не берут людей, на которых нет компромата? Как США "проглотили" покупку Турцией российского комплекса С-400? На эти и другие вопросы генерального директора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации, российский политолог и публицист Алексей Мухин.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

Читайте начало интервью:

Алексей Мухин: оппозиция поставила себя в категорию неприкасаемых

Политолог: Западная Европа окончательно оттолкнула Украину

Алексей Мухин: Польша хочет стать любимой женой в еврогареме США

Политолог: Борис Джонсон — четвертый всадник британского апокалипсиса

— Алексей, при всей противоречивости отношения США и Англии остаются очень тесными. Но ушедшая уже Тереза Мэй, похоже, со многими испортила отношения.

— Это так. Кстати, Дональд Трамп, который очень непосредственный, открытый парень, довольно четко сформулировал, что они — ближайшие союзники, но постоянно пытаются попользоваться друг другом. Он при всей неприязни к Терезе Мэй пытался все-таки выстроить отношения между Америкой и Великобританией, что называется, эксклюзивные, но в конце концов вынужден был признать, что ничего не получится. Собственно, с этого момента к Терезе Мэй потерял интерес и британский истеблишмент.

Открою небольшой секрет: этим мгновенно воспользовалась Россия. Помните такой странный эпизод на последней встрече G-20, когда Тереза Мэй пожимала руку Владимиру Путину. Казалось бы, зачем? Зачем этот бессмысленный акт жестокости по отношению к бедной Терезе Мэй, которая своим лицом показала, что это ей крайне неприятно?

Но британский бизнес очень попросил, настойчиво попросил ее именно это сделать. Британский бизнес сейчас очень активно ныряет в российское экономическое поле и собирается здесь развиваться. Вот пример того, как внешняя политика, такая политика на поверхности, полностью не соответствует тому, что происходит внутри.

— В свое время немецкий бизнес очень просил Ангелу Меркель не вводить, не поддерживать санкции против России, говорил, что это очень негативно скажется на них. Но результата не было.

— А в лице Ангелы Меркель германский бизнес имел не канцлера суверенной Германии, а представительство американских компаний, которые, собственно, и реализовали это преимущество с помощью несчастной Ангелы Меркель, которая сейчас будет расплачиваться за все эти ошибки.

— Вы говорите еще и про миграционный кризис?

— Да. Ведь именно Соединенные Штаты Америки настаивали на такой миграционной политике самым непосредственным образом. Собственно, все это началось, когда нашли бедного мальчика. И с этого момента был запущен процесс уничтожения старой Европы и создание новой ослабленной Европы, которая будет полем битвы между США, Китаем и Россией.

— Но все-таки Ангела Меркель — очень сильный политик.

— Да. На нее существует значительный объем компромата, который игнорировать невозможно, и поведение Ангелы Меркель, собственно, об этом и свидетельствует. В узких кругах это довольно известно. Она политик, на которого есть такой компромат, который может выключить ее мгновенно. И она это знает и, к сожалению, вынуждена действовать против интересов собственной страны, за что очень переживает Гельмут Коль, который ввел Ангелу за руку...

— ...И которого она подставила.

— Совершенно верно. Именно по этой же причине она его подставила. Он ее сильно критиковал, и я думаю, что это вполне справедливо.

— Есть такое библейское правило: тайное всегда становится явным.

— Помните, чего больше всего боялись американские конгрессмены, обвиняя Дональда Трампа в связях с русскими? Что у русских есть какой-то компромат на Дональда Трампа, который может уничтожить его политически. Это была главная претензия к нему: нельзя ставить на пост президента человека, против которого есть такой компромат. Вот именно на таком уровне и происходило обсуждение кандидатуры Дональда Трампа.

— Сейчас компромат очень легко найти или даже сделать против любого человека, особенно если он мужского пола, достаточно вспомнить Стросс-Кана.

— Ситуация была искусственно создана, обратите внимание. Обвинения против Стросс-Кана были сняты, но дело было сделано — он ушел. Можно все срежиссировать. Совершенно верно.

С одной стороны, просто надо меньше грешить. Потому что любой грешник — это все-таки фигура управляемая. Но с другой стороны, в нынешние политические времена людям условно безгрешным, путь в политику вообще закрыт. Потому что ими нельзя манипулировать и они никому не интересны.

— Что вы думаете по поводу покупки Турцией С-400?

— Прежде всего, вся эта история ясно показывает, как США сдают позиции одну за другой. Сначала они говорили о том, что ни в коем случае, Турция должна отказаться, иначе мы не поставим F-35. Мы тут же предложили Турции альтернативу, и США отъехали. Они сказали: хорошо, пусть поставляют, но не надо их ставить на вооружение. Но, судя по всему, у Эрдогана другой взгляд на этот предмет.

Мы с вами сейчас стоим перед перспективой развала НАТО. Эта проблема давно уже обсуждается в экспертном сообществе среди тех, кто изучает эту организацию и ее трансформацию. Да, мы стоим перед развалом НАТО на самом деле. До этого фактом выхода из НАТО обладала только Франция в своей истории. А теперь если будет Турция, то это будет начало конца.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша с-400 нато турция германия компромат тереза мэй инна новикова дональд трамп алексей мухин ангела меркель великобритания необычная неделя экспертное мнение
Обсудить
Актуальная аналитика
Технологии
Эксперт ответил Болтону на обвинение в воровстве технологий у США
Экзотические животные
Амфибия тоже может быть домашней или грустная история аксолотля
Авто
Самое дорогое авто в России: подробнее о Tesla
Новости Все >
МВД: под упрощенное получение гражданства РФ попадают 3 млн украинцев
В июле резко сократился экспорт грузинского вина в Россию
Пропавшего мальчика под Омском нашли живым
Amazon планирует отдавать возвращенные товары на благотворительность
Иранский адмирал посоветовал "врагам страны" покинуть Персидский залив
Обязанности главы Барнаула будет исполнять первый заммэра
Глава МИД РФ пообещал защитить "богом данное понимание семьи"
Бизнес в Турции выступил против системы "всё включено"
Российский эксперт отверг возможность кражи военных технологией у США
Кандидата от партии "Зеленые" не допустили до выборов в Марий Эл
Последние материалы
Обязанности главы Барнаула будет исполнять первый заммэра
Глава МИД РФ пообещал защитить "богом данное понимание семьи"
Российский эксперт отверг возможность кражи военных технологией у США
Бизнес в Турции выступил против системы "всё включено"
Кандидата от партии "Зеленые" не допустили до выборов в Марий Эл
Минздрав: в России увеличивается число больных синдромом Дауна
Алексей Мухин: не скомпрометированных в политику не берут
Врачей в США призвали проверять всех своих пациентов на наркотики
Заслуженный пилот о жесткой посадке А321: экипаж принял три грамотных решения
Появился второй кандидат на пост мэра Сочи
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Как погибала подлодка "Курск"

Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.

Как погибала подлодка "Курск"
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Евросоюз
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Новости Грузии
Саакашвили: раздел Грузии - это был "российско-немецкий ход"
Недвижимость
Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы
Общество
The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть

Это говорит о том, что в современной России широко распространено недовольство по поводу текущего состояния дел в стране, пишут авторы материала.

The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Новости Армении
Армения ведет с Россией гибридную войну, находясь в ОДКБ и ЕАЭС
Выборы. Новости и аналитика
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Происшествия
Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.

Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу
Андрей Караулов: почему губернаторы игнорируют президента
Политика. Новости и аналитика
Андрей Караулов: почему губернаторы игнорируют президента
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: Запад мечтает развалить сильнейшую державу планеты
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер Любовь Степушова Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти Любовь Степушова
Комментарии
Сборная России может встретиться со сборной Испании уже в ноябре
Жириновский: кто-то поставил цель вызвать у россиян ненависть к стране
Минздрав: в России увеличивается число больных синдромом Дауна
К самолету Шойгу приближался испанский F-18
Жириновский: кто-то поставил цель вызвать у россиян ненависть к стране
Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле
Абэ: Япония больше не будет участвовать в войнах
К самолету Шойгу приближался испанский F-18
Жириновский: кто-то поставил цель вызвать у россиян ненависть к стране
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
В США допустили встречу Трампа и Зеленского в конце осени
Абэ: Япония больше не будет участвовать в войнах
Андрей Караулов: почему губернаторы игнорируют президента
Любовь Соболь устроила диверсию с отравлением в московских детсадах
Андрей Караулов: почему губернаторы игнорируют президента
Жириновский: кто-то поставил цель вызвать у россиян ненависть к стране
В ЕР рассмотрят сообщения о грубости крымского и алтайского депутатов
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
ВЦИОМ: 51% россиян имеют непогашенный кредит
История и современность
Обнаружены районы скрещивания древних предков с неизвестными видами
Обнаружены районы скрещивания древних предков с неизвестными видами
В крепости Копорье впервые обнаружили новгородскую свинцовую печать
В крепости Копорье впервые обнаружили новгородскую свинцовую печать
Паводок в Тулуне заставил преступника выйти из тайги
Паводок в Тулуне заставил преступника выйти из тайги
Осадные тактики в древности
Осадные тактики в древности
Совместные учения РФ и Белоруссии решено провести вдали от границ ЕС
Совместные учения РФ и Белоруссии решено провести вдали от границ ЕС
К самолету Шойгу приближался испанский F-18
К самолету Шойгу приближался испанский F-18
Кто убил даму с камелиями? Спустя 80 лет гибель Зинаиды Райх остаётся тайной
Кто убил даму с камелиями? Спустя 80 лет гибель Зинаиды Райх остаётся тайной
Почему немцы не брали в плен казаков во время Первой мировой
Почему немцы не брали в плен казаков во время Первой мировой
"Мы вымираем": в стране отмечена демографическая катастрофа
"Мы вымираем": в стране отмечена демографическая катастрофа
Американским ракетам выбрали цели в России
Американским ракетам выбрали цели в России
Фотогалереи
Б/у авто идут на ура 8 Фото Б/у авто идут на ура
Судьба подшутила над детьми звёзд 8 Фото Судьба подшутила над детьми звёзд
Тайные сообщества, которые влияют на мир 10 Фото Тайные сообщества, которые влияют на мир
Собаки года 10 Фото Собаки года
Проклятые места 5 Фото Проклятые места
Домашнее
Эрлихиоз: лечение и профилактика
Глобальное исследование рака поджелудочной железы
В Британии 22-летняя девушка чуть не ослепла после варки яиц
Эксперты рассказали о полезных свойствах картофельного отвара
Врачи рассказали, почему опасно спать менее шести часов
Американские специалисты вырастили искусственный орган-киборг
Тыква поможет омолодить организм
Врачи рассказали о продуктах, которые провоцируют вздутие живота
Режиссер Глеб Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации
Режиссер Глеб Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации
Турист из Китая чуть не утонул на пляже Патонга
Турист из Китая чуть не утонул на пляже Патонга
Как избавиться от неприятного запаха изо рта
Как избавиться от неприятного запаха изо рта
Ежедневные привычки, которые вызывают преждевременное старение
Ежедневные привычки, которые вызывают преждевременное старение
Особенности косметических средств нового поколения
Особенности косметических средств нового поколения
Актер Ди Каприо рассказал о роли, которой он стыдится
Актер Ди Каприо рассказал о роли, которой он стыдится
Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием певца Доминго
Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием певца Доминго
Иосиф Пригожин прокомментировал шутку Бузовой о блокаде
Иосиф Пригожин прокомментировал шутку Бузовой о блокаде
Как правильно ухаживать за корпусной мебелью
Как правильно ухаживать за корпусной мебелью
5 идей дизайна спальни
5 идей дизайна спальни
Забавные фото
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
Как спят животные - забавные фото 10 Фото Как спят животные - забавные фото
Курилы с высоты птичьего полета 11 Фото Курилы с высоты птичьего полета
Хуже человека зверя нет 7 Фото Хуже человека зверя нет
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ