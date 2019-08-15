Алексей Мухин: не скомпрометированных в политику не берут

Почему Ангела Меркель представляет интересы США в ущерб своей стране? Почему в политику не берут людей, на которых нет компромата? Как США "проглотили" покупку Турцией российского комплекса С-400? На эти и другие вопросы генерального директора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации, российский политолог и публицист Алексей Мухин.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

Читайте начало интервью:

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— Алексей, при всей противоречивости отношения США и Англии остаются очень тесными. Но ушедшая уже Тереза Мэй, похоже, со многими испортила отношения.

— Это так. Кстати, Дональд Трамп, который очень непосредственный, открытый парень, довольно четко сформулировал, что они — ближайшие союзники, но постоянно пытаются попользоваться друг другом. Он при всей неприязни к Терезе Мэй пытался все-таки выстроить отношения между Америкой и Великобританией, что называется, эксклюзивные, но в конце концов вынужден был признать, что ничего не получится. Собственно, с этого момента к Терезе Мэй потерял интерес и британский истеблишмент.

Открою небольшой секрет: этим мгновенно воспользовалась Россия. Помните такой странный эпизод на последней встрече G-20, когда Тереза Мэй пожимала руку Владимиру Путину. Казалось бы, зачем? Зачем этот бессмысленный акт жестокости по отношению к бедной Терезе Мэй, которая своим лицом показала, что это ей крайне неприятно?

Но британский бизнес очень попросил, настойчиво попросил ее именно это сделать. Британский бизнес сейчас очень активно ныряет в российское экономическое поле и собирается здесь развиваться. Вот пример того, как внешняя политика, такая политика на поверхности, полностью не соответствует тому, что происходит внутри.

— В свое время немецкий бизнес очень просил Ангелу Меркель не вводить, не поддерживать санкции против России, говорил, что это очень негативно скажется на них. Но результата не было.

— А в лице Ангелы Меркель германский бизнес имел не канцлера суверенной Германии, а представительство американских компаний, которые, собственно, и реализовали это преимущество с помощью несчастной Ангелы Меркель, которая сейчас будет расплачиваться за все эти ошибки.

— Вы говорите еще и про миграционный кризис?

— Да. Ведь именно Соединенные Штаты Америки настаивали на такой миграционной политике самым непосредственным образом. Собственно, все это началось, когда нашли бедного мальчика. И с этого момента был запущен процесс уничтожения старой Европы и создание новой ослабленной Европы, которая будет полем битвы между США, Китаем и Россией.

— Но все-таки Ангела Меркель — очень сильный политик.

— Да. На нее существует значительный объем компромата, который игнорировать невозможно, и поведение Ангелы Меркель, собственно, об этом и свидетельствует. В узких кругах это довольно известно. Она политик, на которого есть такой компромат, который может выключить ее мгновенно. И она это знает и, к сожалению, вынуждена действовать против интересов собственной страны, за что очень переживает Гельмут Коль, который ввел Ангелу за руку...

— ...И которого она подставила.

— Совершенно верно. Именно по этой же причине она его подставила. Он ее сильно критиковал, и я думаю, что это вполне справедливо.

— Есть такое библейское правило: тайное всегда становится явным.

— Помните, чего больше всего боялись американские конгрессмены, обвиняя Дональда Трампа в связях с русскими? Что у русских есть какой-то компромат на Дональда Трампа, который может уничтожить его политически. Это была главная претензия к нему: нельзя ставить на пост президента человека, против которого есть такой компромат. Вот именно на таком уровне и происходило обсуждение кандидатуры Дональда Трампа.

— Сейчас компромат очень легко найти или даже сделать против любого человека, особенно если он мужского пола, достаточно вспомнить Стросс-Кана.

— Ситуация была искусственно создана, обратите внимание. Обвинения против Стросс-Кана были сняты, но дело было сделано — он ушел. Можно все срежиссировать. Совершенно верно.

С одной стороны, просто надо меньше грешить. Потому что любой грешник — это все-таки фигура управляемая. Но с другой стороны, в нынешние политические времена людям условно безгрешным, путь в политику вообще закрыт. Потому что ими нельзя манипулировать и они никому не интересны.

— Что вы думаете по поводу покупки Турцией С-400?

— Прежде всего, вся эта история ясно показывает, как США сдают позиции одну за другой. Сначала они говорили о том, что ни в коем случае, Турция должна отказаться, иначе мы не поставим F-35. Мы тут же предложили Турции альтернативу, и США отъехали. Они сказали: хорошо, пусть поставляют, но не надо их ставить на вооружение. Но, судя по всему, у Эрдогана другой взгляд на этот предмет.

Мы с вами сейчас стоим перед перспективой развала НАТО. Эта проблема давно уже обсуждается в экспертном сообществе среди тех, кто изучает эту организацию и ее трансформацию. Да, мы стоим перед развалом НАТО на самом деле. До этого фактом выхода из НАТО обладала только Франция в своей истории. А теперь если будет Турция, то это будет начало конца.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев