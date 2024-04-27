Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бритни Спирс должна выплатить отцу 2 миллиона долларов
Кинологи рассказали, как собаки выбирают себе друзей
Между Пермью и Калининградом доступны новые прямые рейсы
Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за авто, чтобы продлить ему жизнь
PNAS: впервые протестирована работающая как мозг компьютерная система
Как приготовить кимчи самостоятельно
Понять смысл фильма "Дэдпул и Росомаха" можно будет без просмотра прошлых частей
МИД РФ: тщательные проверки иностранцев на границе проходят в рамках закона
Врач Беляева: в выходные можно продлить утренний сон на один-два часа
Этот красивый кустарник украшают крупные соцветия синего, голубого, сиреневого цветов

Почему стоит посадить дуранту

1:20
Садоводство » Цветы

Дуранта — красивый кустарник, хоть и не слишком распространённый в домашних условиях, набирает популярность среди любителей растений. Этот растительный красавец достигает 1,5 метра в помещении и до 5 метров в своих естественных условиях. В период с мая по осень его украшают крупные соцветия синего, голубого, сиреневого цветов, а также белоснежные оттенки.

Почему стоит посадить дуранту
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые виды дуранты обладают даже приятным ароматом ванили. В конце цветения на растении появляются оранжевые плоды, но они ядовиты, как и другие части растения, поэтому требуется осторожность при обращении с ним.

Для нормального роста дуранте нужно обеспечить достаточно свободного пространства. Он любит яркое освещение, тепло в пределах 25 градусов и высокую влажность воздуха. В период цветения следует обильно поливать раз в 3 дня. Зимой поливы сокращаются, но не допускается пересушивание грунта.

Удобрения вносятся 2 раза в месяц. Обрезка проводится весной и хорошо переносится дурантой, которую можно вырастить в различных формах, включая кустарник, ампельное растение, штамбовое деревце или бонсай.

ДУРАНТА УХОД И ПЕРЕСАДКА
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Последние материалы
Экономия и жадность: в чем различия?
Певец Андрей Губин назвал себя "повреждённым человеком"
Cell: учёные создали химерную мышь с клетками мозга от крысы
Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать еду с улицы
Туристы придумали, как дешево путешествовать в Китай
Вкусный десерт: безглютеновый черничный клафути
Как удалить пень с участка
Два средства, которые помогут уменьшить появление темных кругов под глазами
Адвокаты Анджелины Джоли раскритиковали требование Брэда Питта
Вступление европейских стран в БРИКС начинается с Сербии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников