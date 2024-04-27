Этот красивый кустарник украшают крупные соцветия синего, голубого, сиреневого цветов

Почему стоит посадить дуранту

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Дуранта — красивый кустарник, хоть и не слишком распространённый в домашних условиях, набирает популярность среди любителей растений. Этот растительный красавец достигает 1,5 метра в помещении и до 5 метров в своих естественных условиях. В период с мая по осень его украшают крупные соцветия синего, голубого, сиреневого цветов, а также белоснежные оттенки.

Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые виды дуранты обладают даже приятным ароматом ванили. В конце цветения на растении появляются оранжевые плоды, но они ядовиты, как и другие части растения, поэтому требуется осторожность при обращении с ним.

Для нормального роста дуранте нужно обеспечить достаточно свободного пространства. Он любит яркое освещение, тепло в пределах 25 градусов и высокую влажность воздуха. В период цветения следует обильно поливать раз в 3 дня. Зимой поливы сокращаются, но не допускается пересушивание грунта.

Удобрения вносятся 2 раза в месяц. Обрезка проводится весной и хорошо переносится дурантой, которую можно вырастить в различных формах, включая кустарник, ампельное растение, штамбовое деревце или бонсай.