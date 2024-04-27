Губин накануне своего 50-летия пожаловался на повреждённую внешность: был страшным и сейчас страшный

Певец Андрей Губин назвал себя "повреждённым человеком"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин, которому 30 апреля исполнится 50 лет, заявил, что не живёт затворником.

Фото: https://vk.com/andreygubinru by ВК-аккаунт Андрея Губина is licensed under public domain

Отстранившийся о сферы шоу-бизнеса Андрей Губин признался, что не верит в то, что ему уже почти 50 лет.

Певец объяснил, что не любит появляться на публике, так как считает, что плохо выглядит. На ТВ-шоу звезда 90-х пришёл в медицинской маске, чтобы скрыть проблемы с зубами.

"Я поврежденный человек, понимаете?! И я этого не стесняюсь. Я стал выглядеть очень плохо. Был просто страшным! И сейчас страшный", — пожаловался исполнитель в программе "Хватит слухов!" на канале "ТВ Центр".

Артист отметил, что не избегает общения. Он рассказал, что не менял номер телефона много лет, поэтому все, кто хотел бы с ним увидеться, могут это сделать без проблем.

Ранее Андрей Губин заступился за Аллу Пугачёву.