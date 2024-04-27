"В целях профилактики терроризма": на погранпунктах и в аэропортах РФ наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля

МИД РФ: тщательные проверки иностранцев на границе проходят в рамках закона

1:00 Your browser does not support the audio element. Россия

На пунктах пропуска через государственную границу Россию, включая ряд аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля иностранными гражданами, сообщили в МИД РФ.

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В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что данная мера принята в рамках активизации мер по профилактике терроризма российскими правоохранительными органами. Паспортный контроль осуществляется строго в рамках законодательства России, подчеркнули в МИД.

Ведомство отметило, что мера носит временный характер и осуществляется безотносительно к национальной принадлежности въезжающих в РФ граждан.

Россия не вводила дополнительных ограничений на въезд в страну иностранных граждан, если у последних имеются все необходимые документы, говорится в сообщении.

Ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам республики воздержаться от поездок в Россию "без острой необходимости".