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Совершён прорыв в регенеративной медицине: учёным удалось создать химерную мышь с клетками мозга от крысы

Cell: учёные создали химерную мышь с клетками мозга от крысы

1:50
Наука

Ученые смогли продемонстрировать успешное создание химерных головных мозгов, сочетая клетки двух видов грызунов — мышей и крыс.

Cell: учёные создали химерную мышь с клетками мозга от крысы
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это стало возможным благодаря использованию современных генетических технологий, позволяющих манипулировать плюрипотентными стволовыми клетками, которые могут трансформироваться в любой тип клетки организма.

Исследование подчеркивает, что несмотря на миллионы лет независимой эволюции и существенные различия в анатомии и функциях мозга между крысами и мышами, крысиные стволовые клетки могут не только выживать и дифференцироваться в нейронные клетки в мозгу мыши, но и интегрироваться в его нейронные сети. Это доказывает их способность участвовать в создании нейронных связей, формируя так называемые "гибридные синапсы", которые являются контактными точками между нейронами разных видов, сообщает Cell.

Особенно значительным является тот факт, что крысиные клетки могут заменять функции мышиных нейронов в случае их повреждения или уничтожения. Это было продемонстрировано на примере обонятельной системы мышей, которую ученые искусственно повредили с помощью токсина, выборочно уничтожающего мышиные нейроны. Крысиные клетки успешно компенсировали потерю, позволяя мышам восстановить обоняние, что было подтверждено способностью животных находить спрятанное печенье.

Такие результаты открывают новые перспективы для развития регенеративной медицины и трансплантологии, показывая потенциал использования чужеродных стволовых клеток для восстановления функций органов и тканей. Это также может способствовать лучшему пониманию механизмов интеграции стволовых клеток и межвидового взаимодействия в биологических системах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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