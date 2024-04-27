Хотите остренького? Приготовьте дома кимчи, полезную ферментированную пекинскую капусту

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Как приготовить кимчи самостоятельно

2:09
Еда

Кимчи — знаменитое острое блюдо корейской кухни, представляющее собой квашеные (ферментированные) овощи, в основном пекинскую капусту. Кимчи на удивление легко приготовить дома. 

Как приготовить кимчи самостоятельно
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 средний кочан пекинской капусты
  • 1/4 стакана морской соли
  • Вода
  • 1 столовая ложка тёртого чеснока (5-6 зубчиков)
  • 1 чайная ложка тёртого очищенного свежего имбиря
  • 1 чайная ложка сахарного песка
  • 2 столовые ложки рыбного соуса
  • От 1 до 5 столовых ложек хлопьев корейского красного перца (гочугару)
  • Редис дайкон, очищенный и нарезанный
  • 4 средних лука-шалота, очищенных и нарезанных кусочками

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту, положите в большую миску и посыпьте солью. Втирайте соль в капусту, пока она не начнёт немного размягчаться. Добавьте воду, чтобы покрыть капусту. Положите тарелку на капусту и придавите её чем-нибудь тяжёлым. Дайте постоять от 1 до 2 часов.
  2. Промойте капусту под холодной водой 3 раза.
  3. Приготовьте пряную пасту. Смешайте чеснок, имбирь, сахар, рыбный соус и воду и перемешайте до получения гладкой пасты. Добавьте гочугару по вкусу.
  4. Смешайте овощи и пряную пасту. Аккуратно отожмите оставшуюся воду из капусты и добавьте её в пряную пасту. Добавьте редис и зелёный лук. Тщательно перемешайте руками. Аккуратно втирайте пасту в овощи.
  5. Сложите кимчи в банку ёмкостью 1 литр. Нажимайте на кимчи до тех пор, пока рассол не поднимется и не покроет овощи. Закройте банку. Дайте перебродить. Держите при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей, от 1 до 5 дней. Проверяйте кимчи один раз в день, открывая банку и надавливая на овощи чистым пальцем или ложкой, чтобы высвободить газы, образующиеся во время брожения. 
КИМЧИ, простой рецепт главного блюда Корейской кухни!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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