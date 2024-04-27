Хотите остренького? Приготовьте дома кимчи, полезную ферментированную пекинскую капусту

Кимчи — знаменитое острое блюдо корейской кухни, представляющее собой квашеные (ферментированные) овощи, в основном пекинскую капусту. Кимчи на удивление легко приготовить дома.
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Ингредиенты
1 средний кочан пекинской капусты
1/4 стакана морской соли
Вода
1 столовая ложка тёртого чеснока (5-6 зубчиков)
1 чайная ложка тёртого очищенного свежего имбиря
1 чайная ложка сахарного песка
2 столовые ложки рыбного соуса
От 1 до 5 столовых ложек хлопьев корейского красного перца (гочугару)
Редис дайкон, очищенный и нарезанный
4 средних лука-шалота, очищенных и нарезанных кусочками
Приготовление
Нашинкуйте капусту, положите в большую миску и посыпьте солью. Втирайте соль в капусту, пока она не начнёт немного размягчаться. Добавьте воду, чтобы покрыть капусту. Положите тарелку на капусту и придавите её чем-нибудь тяжёлым. Дайте постоять от 1 до 2 часов.
Промойте капусту под холодной водой 3 раза.
Приготовьте пряную пасту. Смешайте чеснок, имбирь, сахар, рыбный соус и воду и перемешайте до получения гладкой пасты. Добавьте гочугару по вкусу.
Смешайте овощи и пряную пасту. Аккуратно отожмите оставшуюся воду из капусты и добавьте её в пряную пасту. Добавьте редис и зелёный лук. Тщательно перемешайте руками. Аккуратно втирайте пасту в овощи.
Сложите кимчи в банку ёмкостью 1 литр. Нажимайте на кимчи до тех пор, пока рассол не поднимется и не покроет овощи. Закройте банку. Дайте перебродить. Держите при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей, от 1 до 5 дней. Проверяйте кимчи один раз в день, открывая банку и надавливая на овощи чистым пальцем или ложкой, чтобы высвободить газы, образующиеся во время брожения.
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КИМЧИ, простой рецепт главного блюда Корейской кухни!