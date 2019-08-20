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Автор Редакция рубрики "Мир"

Алексей Мухин: как эра информатизации превратилась в эпоху лжи

Мир » Бывший СССР print

Куда исчезли украинские участники и свидетели инцидента погибшего "Боинга" МН-17? Если бы у исполнителей не сдали нервы и они сбили бы самолет чуть позже, он пролетел бы дальше и тогда весь Запад кричал бы, что он и сбит был над территорией России. Почему все равно сметается ложь и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

Почему Запад совершенно не обращает внимания на секретные тюрьмы СБУ? До каких пор США будут использовать неоколониальные страны, прежде всего Украину и Грузию, для своих сатанинских экспериментов?

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации, политолог и публицист Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

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— История часто меняется по заказу сильных мира сего, но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Недавно вышел фильм про сбитый малайзийский "Боинг" с новыми фактами. Власти Малайзии стали активно настаивать на объективности и открытости следствия. Может ли эта истории измениться и проясниться? Правда восторжествует?

— Ситуация с малайзийским "Боингом" — как раз история об историографии и о том, что можно закопать на страничках историографии реальные факты и наложить на них много фейков, от подтасовок до откровенной лжи. Но именно сейчас, собственно, ветер истории выносит на поверхность то, что было скрыто.

Все то, что было скрыто бомбардировками в течение месяца места падения "Боинга" со стороны ВСУ и беспрецендентно массированной пропагандисткой кампанией всего Запада. Но до сих пор все это голословно. США никак не могут предоставить данные объективного контроля. И в то же время пропадают свидетели — с украинской стороны идет зачистка следов. Все равно, в принципе, сейчас многое станет ясным. Я совершенно в этом уверен, потому что такова правда.

— Украинский военный летчик Волошин, который сопровождал сбитый самолет, вообще исчез.

— Он самоубился как бы, да. Самое интересное, что вся эта информатизированность нашего общества может легко быть управляема. Это как раз ярко проявилось в том, что произошло с этим кейсом МН-17. Я очень хочу, чтобы все ответственные за это понесли реальное наказание. Но трюк состоит том, что на Западе говорят только о последствиях этого инцидента. Однако начинать надо с того, как этот самолет вообще оказался над Донбассом, зачем его туда вели украинские диспетчеры.

— Диспетчер тоже куда-то сразу пропал.

— Совершенно верно. И самолет снизился зачем-то — причем именно перед сбитием. Вообще, по международному праву ответственной за катастрофу самолета является та страна, на территорию которой он упал. Протяни он еще 200 километров, и он упал бы на территорию России. Вы можете себе представить последствия этого акта?

Сразу бы стали кричать все политики и СМИ Запада, что над территорией России сбит гражданский самолет и т. д. Что поражен он был в украинском воздушном пространстве, там никто бы даже вскользь не упомянул. Но он не протянул, потому что у кого-то из ВСУ просто не выдержали нервы и они решили произвести эту операцию чуть-чуть раньше.

— Там много было версий. Была даже версия, что хотели сбить самолет с Путиным. Этот самолет был похож на борт президента России, который примерно в то же время пролетал, хоть и не совсем там, но они не знали его маршрута, поэтому перепутали.

— Версий много. Но с президентским бортом не совсем так. Я на тот момент очень внимательно наблюдал за тем, что происходило в Донбассе. У меня есть мнение на этот счет, но я пока не хотел бы его озвучивать. Мне кажется, с течением времени это будет как с убийством Кеннеди, только еще ясней.

Мы все равно и сейчас прекрасно знаем, кто является главными интересантами этого инцидента, кто является исполнителями этого преступления. И мне кажется, что правда откроется, ждать этого осталось не так долго. И это будет ужасно для всех тех, кто шельмовал Россию все это время. Собственно, именно поэтому они до сих пор все это и прячут.

— Будем надеяться. Недавно также стало известно, но довольно незаметно прошла информация о том, что обнаружены новые секретные тюрьмы Службы безопасности Украины в Мариуполе.

— А чего удивляться-то?… Украина и Грузия являются подопытными площадками, где ЦРУ, Пентагон и другие организации делают все, что хотят, что им опасно делать в метрополии…

— Это тюрьмы СБУ.

— А зачем американским ведомствам самим этим заниматься? Они направляют и контролируют. Там проходит просто эксперимент. Украина сейчас — территория бесправия, там нормальные законы не действуют. На этих территориях возможны вещи, которые в нормальном государстве невозможны.

Там же есть даже лаборатории для выработки биологического оружия, что запрещено всевозможными конвенциями. На этой территории возможны секретные тюрьмы и т. д. Все это возможно. Как только Украина и Грузия вернутся в правовое поле, все это исчезнет.

Но это совершенно не в интересах США и всего коллективного Запада. А они полностью контролируют власти этих подчиненных стран. Поэтому весь этот беспредел будет продолжаться, они будут его поддерживать максимально долго, пока что-то кардинально не изменится.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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