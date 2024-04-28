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Отучаем собаку подбирать еду на улице: советы кинологов со стажем

Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать еду с улицы

1:21
Зоосфера » Собаки

Если ваша собака подбирает еду с улицы, это не обязательно означает, что она голодает. Специалисты по воспитанию собак рекомендуют учитывать различные аспекты поведения животного.

Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать еду с улицы
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Важно помнить, что такое поведение может привести к серьезным заболеваниям у собаки и значительным расходам для владельца.

Специалисты кинологической службы УМВД России по Тульской области подчеркивают несколько ключевых моментов для предотвращения подобных проблем.

Первоначально, важно обратить внимание на эту проблему с молодых лет животного.

Основная ошибка заключается в том, что дома собаке разрешают подбирать еду с пола. Важно научить питомца питаться исключительно из миски.

Приучение взрослой собаки к правильным пищевым привычкам может оказаться сложным.

Во-вторых, собака должна знать и выполнять команду "фу".

В-третьих, собаку следует кормить перед прогулкой и брать с собой угощения, чтобы поощрять хорошее поведение во время прогулки.

Это поможет псу понять, что лакомства доступны только дома или из рук владельца.

Также важно обратить внимание на диету собаки.

Если собака регулярно пытается что-то подобрать, возможно, ей не хватает витаминов и минералов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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