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Автор Редакция рубрики "Мир"

Политолог: Западная Европа окончательно оттолкнула Украину

Мир » Бывший СССР » Украина print

Антироссийские санкции Европа снимает, процесс пошел, скоро могут быть сняты все ограничения. Почему Европа "продала" Украину ради российского участия в ПАСЕ? Минский процесс — рука, протянутая Россией Украине, которую она оттолкнула. Теперь Минский процесс мертв, и Украине придется окончательно расстаться с Донбассом.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

С точки зрения сбалансированности принятия решений в отношении Украины к российскому руководству не подкопаться. Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог и публицист Алексей Мухин.

Читайте начало интервью: Алексей Мухин: оппозиция поставила себя в категорию неприкасаемых

— Алексей, на Украине прошли выборы в Раду, партия "Слуга народа" — явный победитель, Зеленский — просто…

— …триумфатор! Зато теперь ему не уйти от ответственности. Если раньше у него была отмазка, что надо создавать альянс, надо договариваться и т. д., то теперь он может консолидированно принимать те решения, которые считает нужными. И вот теперь мы посмотрим, насколько господин Зеленский действительно является полноценным руководителем Украины.

Правда пока Российская Федерация не признала выборы легитимными, поэтому для нас господин Зеленский — всего лишь избранный президент. Хотя мы "приняли к сведению". Это официальная формулировка. Связано это прежде всего с тем, что на данном этапе в производстве находится несколько уголовных дел в отношении Петра Порошенко, одно из которых касается захвата власти Петром Порошенко в 13-14-м году.

Если решение будет принято против Петра Порошенко, то есть будет признан факт захвата власти, то все, что произошло после этого на Украине, не будет иметь никакого законного смысла. В том числе и следующие выборы президента Украины, где победил Зеленский. Правовой казус.

— Тогда уж нам нужно было все эти пять лет не общаться с Порошенко, не участвовать в Минском процессе и многом другом.

— Полностью согласен. Минский процесс — вообще рука, протянутая Россией Украине, на которую она просто наплевала, оттолкнула. Это был единственный способ сохранить Донбасс в составе Украины. Теперь Минский процесс мертв, и Украине придется окончательно расстаться с Донбассом.

С точки зрения сбалансированности принятия решений в отношении Украины к российскому руководству не подкопаться. Мы строго находимся в правовом поле, мы довольно четко формулируем наши требования к нашему украинскому партнеру. И в случае, если эти требования не принимаются во внимание, мы предпринимаем меры санкционного характера.

Такая модель в принципе довольно разработанная, она очень четкая, здесь претензий нет. На мой персональный взгляд, "Минск-2" все-таки был ошибкой. Как ошибкой была вся наша позиция по ситуации, которая сложилась в Донбассе. Ее нужно было разруливать принципиально иным образом.

— Вводить 14-ю армию?

— В истории и в политике нет сослагательного наклонения, то есть мы не можем употреблять "если бы". Уже произошло то, что произошло. И на данном этапе необходимо работать с теми реалиями, которые существуют на сегодняшний день. Сейчас Донбасс не находится в составе Украины. Владимир Владимирович Путин, конечно, говорит, что для него Донбасс — это Украина, но мы прекрасно понимаем, что это не так. Просто он обязан так говорить, потому что он легитимный правитель Российской Федерации.

— Также и Зеленский обязан говорить, что Крым и Донбасс — это Украина, что вернем, будем восстанавливать…

— Совершенно верно. В этом нет ничего страшного, это такая не правовая реальность, а выдуманная фантазия, в которой живут украинские власти и часть украинского общества, в которой пусть и проживают до того момента, пока они не встретятся с настоящей жизненной реальностью, которая совершенно не имеет никакого отношения к тому, что происходит на Украине в правовом поле.

Потому что Украина, к сожалению, очень сильно деградировала в правовом смысле, как и во всех других областях. И от этого никуда не деться. Поэтому Украина сейчас уже не считается государством — партнером для Западной Европы.

— А разве она раньше считалась партнером?

— Нет, конечно, но раньше европейцы хотя бы говорили о евроассоциации, ввели безвиз, обещали то да се…

— Раньше даже немного подкармливали, печеньки давали…

— Но столкнувшись лицом к лицу, кстати, в результате этого безвиза с украинской реальностью, европейское общество и политики резко дистанцировали Украину от своих проектов. Сейчас работа с Украиной ведется со стороны Западной Европы очень-очень аккуратно.

Обратите внимание, я специально употребляю термин "Западная Европа", потому что говорить о них просто Европа в корне не верно. Россия, европейская часть России, — это большая часть Европы.

И поэтому я вполне понимаю возвращение нашей делегации в ПАСЕ, по той простой причине, что в случае, если бы Совет Европы отказался от этой формы, это был бы совет пол-Европы и деградировал бы, как деградировал формат G8, когда Россия была выведена из его состава.

Вы что-нибудь знаете сейчас о деятельности G7? Я, например, ничего не слышу, хотя очень внимательно наблюдаю. Он просто деградировал, и сейчас ребята в формате G7 практически не встречаются даже чайку попить. Собираются в формате G20, чтобы два раза не вставать. А семерка — уже совершенно нерабочий формат.

— Путин же сказал, что смысла нет...

— Вот с Советом Европы случилось бы то же самое — деградация института. Поэтому у них сработал инстинкт самосохранения и нас попросили вернуться и продолжить работу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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