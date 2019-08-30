Эксперт: "частные" тюрьмы выгодны криминалитету

Участники несогласованной акции в поддержку несостоявшихся "независимых" кандидатов в депутаты Мосгордумы имели колюще-режущие предметы, сообщил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по городу Москва Александр Половинка. У митингующих были также баллончики со слезоточивым газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем частям статьи 212 УК РФ о беспорядках — призывы, организация и участие в массовых беспорядках.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

Но вырисовываются и более серьезные статьи, в частности, измена Родине. Об этом, а также о бытовом убийстве профессиональной протестующей в Санкт-Петербурге, новом законе о "частно-производственных" тюрьмах и многом другом говорили генеральный директор "Правды.Ру" Инна Новикова и генеральный директор Центра политической информации, российский политолог и публицист Алексей Мухин.

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— Алексей, вы сказали о пристальном интересе западных СМИ к протестам. Им так интересны эти выборы? Или именно протесты?

— Конечно, протесты. Ведь казалось бы, Мосгордума, обычный региональный выбор, а интерес — не просто большой, а громадный. Именно потому, что методички никто не отменял, и перед редакцией западных СМИ стоит прямая задача — показать яркой картинкой недовольство людей, протесты, отсутствие демократии и так далее.

Естественно, они выбирают только то, что укладывается в их русло и полностью игнорируют неудобные факты. О том, сколько было выявлено нарушений у несостоявшихся кандидатов, что митинги не были согласованы, никто из них даже мельком не упоминает.

Сам предлог для протестов — выборы в Мосгордуму — тоже не важен. Я даже сомневаюсь, что они выговорят это название в своих средствах массовой информации. Редко случается, что региональные выборы сопровождаются, мягко говоря, такими скандалами, а тем более таким масштабным освещением в мировых СМИ и громкими заявлениями западных политиков.

При этом, я напомню чисто для научного интереса, на недавних выборах в Верховную Раду было зарегистрировано 16 тысяч нарушений, причем почти все они носят просто вопиющий характер. Но ни одно средство массовой информации, ни одно посольство не выразило беспокойства по поводу выборов в Верховную Раду Украины. Прямо тишь да гладь. Это к вопросу об объективности просто.

— А что на них удивляться-то. Вроде бы после пробирок и газовых постановок уже ничему не удивляемся.

— Да, уже не удивляемся. Все делается предельно лживо и нагло, цинично и прагматично.

— В культурном Петербурге недавно убили некую активистку, которая была как бы против всего.

— Называется "профессиональный протестующий".

— Да, она была против всего существующего, за ЛГБТ и тому подобное. Но убийство ее случилось во время обычной пьянки. Однако западные СМИ всю неделю дружно писали об этом. Теперь вот на протесты и их подавление переключились…

— Естественно, политический окрас приподнимается. Хотя стоит просто посмотреть на ситуацию, сразу ясно станет, что случился просто бытовой конфликт во дворе с гражданином Киргизии, который, судя по всему, просто имел характер личной неприязни.

Я тоже обратил внимание на то, как сразу в либеральных СМИ стал подаваться этот инцидент, хотя с самого начала было понятно, кто убил и, скорее всего, почему. Но изначально весь политический хайп был выбран именно на основании того, что следствие пока не давало информацию о том, что, где и как. Потом, когда эта информация получилась, сразу произошло как бы отключение информационное. Уже стало не интересно.

— Вы говорите, бытовой конфликт с гражданином Киргизии. Это ведь сложная тема межнациональных отношений. Но им это тоже не интересно.

— Судя по бэкграунду активистки, возможно, она была просто невоздержанна на язык и пострадала в результате этого.

— Как отличить бытовой конфликт от конфликта на национальной почве? Ведь, действительно, в век глобализации и нового постоянного переселения возникает много сложных конфликтных ситуаций. И в разных странах власть пытается их решать по-разному…

— А как отличить конфликт на трезвую голову и пьяный конфликт? Так же обычно и отличается. В большинстве случаев никакой сложности в этом нет.

— Там вообще дышишь в трубочку, вот и все дела.

— Вот именно: дышишь в трубочку, и все становится ясно. Вот здесь точно так же. Если конфликту придается национальный окрас, то это национально окрашенный конфликт. Если этого всего нет, а личность спорит с личностью, то тогда это бытовой конфликт. На почве личной неприязни.

— Еще одна новость. Опубликован закон, который разрешает открывать филиалы колоний при крупных предприятиях.

— То есть наконец-то и у нас начинают появляться "частные" тюрьмы.

— Уже пошли комментарии. Одни интересуются, а не ГУЛАГи ли новые открываются? Но есть мнение, что осужденным дается возможность заработать. Это хорошо или плохо?

— Тут не ГУЛАГи… К примеру, есть кафе домашней еды, а это, судя по всему, будут тюрьмы производственно-домашнего содержания. Я думаю, что подобного рода вещи инициированы представителями криминалитета для того, чтобы эти самые представители спокойно там отдыхали. Филиалы на крупных предприятиях - это прикрытие.

На самом деле в такого рода заведения, как правило, будут определять людей, которые занимают элитное положение в криминальном сообществе, и там они будут себя чувствовать довольно вольготно. Основной контингент там будет, конечно, работяги, "мужики" как их называют на зоне, а элита будет вполне себя комфортно чувствовать. Мне кажется, это крайне опасно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев