Если вы любитель китайской кухни, то предлагаем приготовить соус из чёрной фасоли с чесноком, чили и имбирём

Китайский соус из чёрной фасоли: оригинальный рецепт

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем рецепт китайского соуса из чёрной фасоли с чесноком, чили и имбирём.

Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Его легко приготовить, и он хранится в холодильнике до месяца. При этом он настолько солёный, что соль в блюдо добавлять уже не нужно.

Ингредиенты

220 г сушёных ферментированных чёрных бобов

1,5 стакана растительного масла

4 нарезанных тайских чили

1 средний лук-шалот, нарезанный

1 кусочек свежего имбиря, очищенный и натёртый на тёрке

3 зубчика чеснока, измельчённых

3 столовые ложки соевого соуса тамари

2 столовые ложки рисового вина

1 чайная ложка тростникового сахара

1/2 чайной ложки молотого сычуаньского перца

1/2 чайной ложки смеси специй

1 чайная ложка кунжутного масла

Приготовление

Тщательно промойте чёрную фасоль и обсушите. 1/4 стакана отсыпьте, остальную фасоль крупно нарезаем. Нагрейте растительное масло в большой кастрюле на средне-слабом огне. Добавьте чили, лук-шалот, имбирь и чеснок. Жарьте до мягкости и аромата, около 5 минут. Не допускайте подгорания. При необходимости уменьшите огонь. Добавьте всю фасоль: как нарезанную, так и целую. Тушите, часто помешивая, пока фасоль не станет мягкой. Добавьте тамари, рисовое вино, сахар, специи, перец. Готовьте до загустения, часто помешивая. Снимите с огня, остудите, добавьте кунжутное масло и накройте крышкой. Со временем бобы осядут, а масло всплывет, создав барьер, который защитит от плесени.