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Если вы любитель китайской кухни, то предлагаем приготовить соус из чёрной фасоли с чесноком, чили и имбирём

Китайский соус из чёрной фасоли: оригинальный рецепт

1:50
Еда

Предлагаем рецепт китайского соуса из чёрной фасоли с чесноком, чили и имбирём.

Китайский соус из чёрной фасоли: оригинальный рецепт
Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Его легко приготовить, и он хранится в холодильнике до месяца. При этом он настолько солёный, что соль в блюдо добавлять уже не нужно.

Ингредиенты

  • 220 г сушёных ферментированных чёрных бобов
  • 1,5 стакана растительного масла
  • 4 нарезанных тайских чили
  • 1 средний лук-шалот, нарезанный
  • 1 кусочек свежего имбиря, очищенный и натёртый на тёрке
  • 3 зубчика чеснока, измельчённых
  • 3 столовые ложки соевого соуса тамари
  • 2 столовые ложки рисового вина
  • 1 чайная ложка тростникового сахара
  • 1/2 чайной ложки молотого сычуаньского перца
  • 1/2 чайной ложки смеси специй
  • 1 чайная ложка кунжутного масла

Приготовление

  1. Тщательно промойте чёрную фасоль и обсушите. 1/4 стакана отсыпьте, остальную фасоль крупно нарезаем.
  2. Нагрейте растительное масло в большой кастрюле на средне-слабом огне. Добавьте чили, лук-шалот, имбирь и чеснок. Жарьте до мягкости и аромата, около 5 минут. Не допускайте подгорания. При необходимости уменьшите огонь.
  3. Добавьте всю фасоль: как нарезанную, так и целую. Тушите, часто помешивая, пока фасоль не станет мягкой. Добавьте тамари, рисовое вино, сахар, специи, перец. Готовьте до загустения, часто помешивая. Снимите с огня, остудите, добавьте кунжутное масло и накройте крышкой. Со временем бобы осядут, а масло всплывет, создав барьер, который защитит от плесени. 
Соус, который сделает любое блюдо намного вкуснее
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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