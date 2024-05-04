Если вы любитель китайской кухни, то предлагаем приготовить соус из чёрной фасоли с чесноком, чили и имбирём

Нагрейте растительное масло в большой кастрюле на средне-слабом огне. Добавьте чили, лук-шалот, имбирь и чеснок. Жарьте до мягкости и аромата, около 5 минут. Не допускайте подгорания. При необходимости уменьшите огонь.
Добавьте всю фасоль: как нарезанную, так и целую. Тушите, часто помешивая, пока фасоль не станет мягкой. Добавьте тамари, рисовое вино, сахар, специи, перец. Готовьте до загустения, часто помешивая. Снимите с огня, остудите, добавьте кунжутное масло и накройте крышкой. Со временем бобы осядут, а масло всплывет, создав барьер, который защитит от плесени.