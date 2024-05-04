НФМИ посчитала, сколько миллиардов рублей россияне потратили на музыку за год

Россияне тратят 25 миллиардов рублей в год на музыку

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование, проведенное Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ), показало, что россияне в среднем тратят около 25 миллиардов рублей в год на услуги музыкальных сервисов.

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Основной источник дохода для музыкальных стриминговых сервисов в 2023 году составила платная подписка, которая принесла 97,5% общей выручки, или 24,8 миллиарда рублей.

Рекламные доходы добавили еще 387 миллионов рублей, а видеохостинги в России, такие как YouTube Music, заработали дополнительно 242 миллиона рублей на музыкальном контенте, согласно данным, опубликованным РБК.

По сравнению с прошлым годом доходы от музыкальных сервисов выросли на 40%.