Что делать, если затопили соседей, а денег нет?

Иван Р. при покупке страховки приобретает и страховку от затопления соседской квартиры.
Сумма страховки позволила возместить убытки соседям от подобного инцидента. Он рекомендует оформлять полис по страхованию гражданской ответственности. Общий полис по страхованию жилья делает акцент на возмещение убытков в основном для квартиры автора. Иван Р. выбрал компанию Ингосстрах для отдельной страховки по гражданской ответственности.
Стоимость страховки в его случае составила 3500 рублей в год при сумме возмещения соседям в 500 000 рублей.
Валерия и Иосиф Пригожин объявили в своих социальных сетях о переезде в Анталию.