Что делать, если затопили соседей, а денег нет?

Затопление соседской квартиры как страховой случай

0:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Иван Р. при покупке страховки приобретает и страховку от затопления соседской квартиры.

Фото: flickr.com by James St. John is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сумма страховки позволила возместить убытки соседям от подобного инцидента. Он рекомендует оформлять полис по страхованию гражданской ответственности. Общий полис по страхованию жилья делает акцент на возмещение убытков в основном для квартиры автора. Иван Р. выбрал компанию Ингосстрах для отдельной страховки по гражданской ответственности.

Стоимость страховки в его случае составила 3500 рублей в год при сумме возмещения соседям в 500 000 рублей.