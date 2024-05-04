Учёные Казанского ГАУ превратили обычные сельхозкультуры в оружие против глобального потепления

Исследователи Казанского государственного аграрного университета обнаружили, что использование белой горчицы, масличной редьки и гречихи в качестве сидератов может снизить эмиссию углекислого газа из почвы на 25-27%.
Эти растения улучшают структуру почвы и уменьшают выделение парниковых газов, что способствует стабильности климата, сообщает ТАСС.
Проект развития карбонового земледелия реализуется в сотрудничестве с Минсельхозом Республики Татарстан и учеными из Самары. Он включает разработку первого в России углеродного калькулятора для агропромышленного комплекса, что придает проекту стратегическое значение для укрепления конкурентоспособности российской сельхозпродукции на мировом рынке.
Валерия и Иосиф Пригожин объявили в своих социальных сетях о переезде в Анталию.