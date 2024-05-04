Учёные Казанского ГАУ превратили обычные сельхозкультуры в оружие против глобального потепления

В Казани обнаружили растения, снижающие выбросы СО2 из почвы на четверть

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Казанского государственного аграрного университета обнаружили, что использование белой горчицы, масличной редьки и гречихи в качестве сидератов может снизить эмиссию углекислого газа из почвы на 25-27%.

Фото: flickr.com by Dinesh Valke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти растения улучшают структуру почвы и уменьшают выделение парниковых газов, что способствует стабильности климата, сообщает ТАСС.

Проект развития карбонового земледелия реализуется в сотрудничестве с Минсельхозом Республики Татарстан и учеными из Самары. Он включает разработку первого в России углеродного калькулятора для агропромышленного комплекса, что придает проекту стратегическое значение для укрепления конкурентоспособности российской сельхозпродукции на мировом рынке.