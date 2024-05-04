Будьте внимательны: эти вещи есть в каждом доме, и их терпеть не может ваша собака

Кинологи назвали вещи, которые не любит собака

Многие хозяева даже не подозревают, что в их квартирах присутствуют предметы, способные вызвать у домашних животных страх.

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Рекомендуется ограничить использование таких предметов или, если возможно, убрать их, чтобы избежать стресса у питомцев.

Удивительно, но некоторые абсолютно обыденные для людей вещи могут пугать собак.

Какие именно предметы могут стать причиной беспокойства?

Зеркала

Для некоторых собак зеркала могут стать источником страха, не из-за стеклянной поверхности, а из-за отражения в нем.

Собаки не всегда узнают себя в отражении и могут воспринимать своего «двойника» как незнакомца. Рекомендуется убирать большие зеркала из тех комнат, где животное проводит много времени.

Пылесосы

Шум от включенных бытовых приборов часто напугает собак, особенно это касается пылесосов.

Если питомец боится шума пылесоса, стоит проводить уборку в его отсутствие.

Одежда определённого цвета

Собаки могут сохранять плохие воспоминания о визитах в ветеринарную клинику.

Видя человека в синем халате, подобном тому, что носят ветеринары, животное может испугаться, ожидая новых медицинских процедур.

Хозяевам лучше избегать покупки одежды синего цвета, чтобы не вызывать у животного ненужный стресс.