Будьте внимательны: эти вещи есть в каждом доме, и их терпеть не может ваша собака

Многие хозяева даже не подозревают, что в их квартирах присутствуют предметы, способные вызвать у домашних животных страх.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic