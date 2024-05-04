Завтрак и пробежка: идеальное сочетание для зарядки энергией и улучшения физической формы

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Завтрак перед пробежкой: как правильно сбалансировать питание

1:20
Спорт

Начинать утро с пробежки — отличное начало дня, которое придаст заряд энергии и позитива на целый день. Но какой завтрак выбрать перед таким активным занятием?

Завтрак перед пробежкой: как правильно сбалансировать питание
Фото: Openverse by Royalty-free image collection is licensed under CC BY 2.0

Перед утренней пробежкой важно употребить легкий и энергетический завтрак, который даст тебе необходимое питание для тренировки, но не перегрузит желудок. Оптимальным выбором будет банан с овсянкой — богатыми клетчаткой и углеводами, которые обеспечат тебя энергией на всю тренировку.

Если ты предпочитаешь более сытный завтрак, то стоит выбрать тосты с авокадо и яйцом - источником белка и здоровых жиров, которые помогут тебе держать выносливость во время пробежки.

Или ты можешь остановить свой выбор на йогурте с фруктами и орехами - легком, но питательном завтраке, который насытит тебя перед утренней пробежкой. Пробуйте и экспериментируйте с легким завтраком или отказом от него перед пробежкой. Старайтесь не приниматься за пробежку пока не пройдет 30 минут.

Помните, что правильный завтрак перед утренней тренировкой — залог успеха и продуктивности вашего занятия. Удовлетворите голод своего тела и награди его необходимыми питательными веществами для эффективной тренировки и хорошего настроения на весь день.

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Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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