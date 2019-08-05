Алексей Мухин: оппозиция поставила себя в категорию неприкасаемых

Митинги оппозиции по поводу ее недопуска на московские выборы с последующими разгонами, арестами и возбуждениями уголовных дел при всеобщем одобрении. И вроде бы все достигли своих целей. Однако и осадочек у всех остался. Почему надо было разрешить политическим фрикам участвовать в выборах в Мосгордуму?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог и публицист Алексей Мухин.

— Алексей, давайте начнем с бурных внутренних событий — подготовке к выборам в Мосгордуму и отказу в регистрации многим потенциальным кандидатам…

— Все-таки не многим было отказано — это порядка 15 процентов от всего заявленного количества. Здесь дело в деталях.

— Тем не менее было очень много возмущений, скандалов, все это вылилось в митинги и последующие буйства и задержания.

— Они просто очень шумные — те, кому отказали. Поэтому создается впечатление, что их толпа. На самом деле их там раз-два и обчелся. Конечно, избирательная комиссия выявила, признала множество недействительных подписей. Дело ясное, что дело темное. Наблюдение за процессом было очень увлекательным, хотя с самого начала было ясно, чем эта избирательная подготовительная байда (пардон за мой французский) закончится.

Было понятно, что определенный контингент кандидатов в кандидаты, а именно — протестные лидеры, собирали подписи нарочито публично, показывая, что называется, кухню и все остальное. И уже поэтому вот с этого момента их действия на самом деле были очень подозрительными, потому что уж очень они это делали искусственно и напоказ.

И когда они понесли с радостными лицами свои подписи в Московскую городскую избирательную комиссию, стало понятно, что скандала не избежать. Это как: "Мордобой заказывали?…" — "Нет, не заказывали". — "Оплачено".

На самом деле выхода у Московской избирательной комиссии в любом случае не было. Вполне себе предсказуемо (правда, я не понимаю, зачем) Московская избирательная комиссия достаточно жестко стала проверять все эти подписи, выяснилось, что процент брака достаточен для того, чтобы отказать в регистрации.

С этого момента началась серия скандалов, голодовок, призывов к массовым беспорядкам и т. д. Подчеркиваю, именно к беспорядкам, потому что-то, к чему призывали в соцсетях отказники, — это действительно призыв к массовым беспорядкам и неподчинению властям. То есть это явное антиконституционное действие, которое они выдавали за попытку реализовать свою конституционную свободу.

— Подставляя на самом деле других людей…

— Да, мы сейчас об этом поговорим как раз. Я очень давно наблюдаю за этим контингентом. И ситуация сложилась таким образом, что они поставили себя в категорию неприкасаемых, их якобы нельзя трогать. Но данный статус крайне неприемлем для обычных граждан Российской Федерации, потому что либо ты следуешь Конституции, соблюдаешь закон Российской Федерации, либо ты себя ставишь выше закона и объявляешь какой-то особой кастой, которую надо, пардон, регистрировать под давлением толпы на улице, а не в правовом поле.

Но таким образом ты автоматически маргинализуешься. А их не очень много на самом деле собралось, так же как и отказано было немногим. Остальные сейчас находятся на рассмотрении. И вполне вероятно, некоторые из них будут зарегистрированы, если будут найдены технические нарушения, связанные с работой Московской городской избирательной комиссии.

ЦИК на самом деле держит ситуацию под контролем в этом смысле. Мне кажется, что здесь вообще вся ситуация достаточно искусственная. Потому что не было никакой необходимости так, выражаясь на молодежном сленге, "жестить" в отношении этих кандидатов. Можно было спокойно дать им зарегистрироваться, и они все, скорее всего, проиграли бы выборы.

Но теперь они реализовали ту самую модель, к которой стремились с самого начала. Теперь они будут подвергать сомнению легитимность выборов вообще — в принципе. Они уже говорят, что в России нет выборов вообще, отказывают в этом праве всему населению страны числом 146 миллионов вот эти два несчастных процента.

Они и в целом всегда ведут себя как крайне агрессивное меньшинство, которое вообще не находится, на мой взгляд, в правовом поле, сознательно выведя себя оттуда. И мне кажется, они действуют под эгидой давно известного девиза: "Запад нам поможет".

Это на самом деле очень ярко и характерно проявляется. Ведь на митингах якобы против их нерегистрации в Мосгордуму вдруг появляются лозунги на английском языке и совершенно не имеющие никакого отношения к тематике самого митинга, в том числе призывающие к уходу Владимира Путина и т. д.

То есть вся эта федеральная повестка дня, которая пугает избирателей, на самом деле высосана из пальца, но она проявляется. Из этого мы заключаем, что на самом деле целью этих деструкторов, дестабилизаторов ситуации, обстановки является не участие в выборах, а их дискредитация, прямая дискредитация, что, собственно, мы в ближайшее время будем и дальше наблюдать.

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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