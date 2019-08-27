Эксперт: оппозиция отрабатывает заказ Запада

Зачем и для кого несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму устраивали акции протеста? Была ли у них изначально задача победить на выборах? Или цель была как раз спровоцировать показательный бунт? Почему на несанкционированных выборах были плакаты на английском языке? Что интересует западные СМИ? Как далеко пойдут провокаторы? А также возможно ли, что электронные подписные листы за кандидатов будут яснее и надежнее?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

На эти и другие вопросы генерального директора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации, российский политолог и публицист Алексей Мухин.

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Алексей Мухин: как эра информатизации превратилась в эпоху лжи

— Алексей, на последних несанкционированных митингах протеста оппозиции были лозунги на английском языке. В Тбилиси — тоже лозунги на английском языке, на Украине — лозунги на английском языке. И участники митингов специально лезли под камеры с этими лозунгами. И было много уже набивших оскомину постановочных сцен…

— Понятно, что все это делается исключительно для картинки в западных средствах массовой информации. Я тоже даю очень много комментариев западным СМИ относительно этих выборов в Мосгордуму, и по их настроению я ясно вижу, что их на самом деле не интересуют сами выборы, им интересно как раз то, что вокруг них происходит — вся эта заваруха. Их интересует, как далеко зайдет политическая система в так называемых репрессиях против этих протестующих граждан. Вот что их интересует. Сколько крови прольется, грубо говоря.

— Действительно, выборы в Мосгордуму, конечно, хотя и важны, но все-таки это — предлог, который такого рода оппозиция использует как возможность для провокаций.

— Мосгордума не является политическим институтом в полном смысле этого слова. И прошлые, и позапрошлые выборы прошли практически незаметно. Но есть и хорошие новости. Вслед за этими страстями, конечно, москвичи придут и проголосуют. И самое интересное — контингент, который зарегистрирован, очень разнообразен, если не говорить разношерст.

То есть на этих выборах действительно есть конкуренция. Среди кандидатов есть и политические фрики, есть политическая экзотика, есть и серьезные нормальные кандидаты, которые идут в Мосгордуму работать. И граждане Москвы, в принципе, могут сделать реальный выбор, исходя из довольно большого количества участников на этих выборах.

В то время как незарегистрированные кандидаты — кандидаты в кандидаты- пытаются представить ситуацию так, что без них-то и выборов, собственно, нет. Но это является прямой простой ложью.

— Вообще у них были возможности, чтобы нормально собрать подписи и без проблем зарегистрироваться.

— Конечно, были. Но они не к этому стремились…

— Это именно политические фрики и провокаторы?

— Да. И их гуру в недавнем интервью признал, что достаточно было потратить миллион или чуть больше рублей для того, чтобы нормально собрать нормальные подписи. Другое дело, что цели-то такой — собрать нормально реальные подписи — не было. Поэтому и появляются в этих списках умершие граждане, и подаются небрежно заполненные подписные листы, где есть явное несоответствие тому, что заявлено и написано.

Конечно, можно было бы, что называется, не обратить внимания, закрыть глаза на все эти недочеты. Но с другой стороны, Элла Панфилова четко сказала: если Московская городская избирательная комиссии пропустит их, мы можем не пропустить, потому что это — незаконно.

В 2012 году Григория Явлинского тоже не зарегистрировали, потому что его подвели сборщики подписей. "Яблоко" решило сэкономить на сборщиках и наняло, мягко говоря, не очень добросовестных людей. И в ЦИКе, как мне рассказывали ребята, просто плакали, потому что они хотели зарегистрировать Григория Алексеевича, поскольку с симпатией относятся к этому политическому тяжеловесу, но по закону просто не могли. Ведь, если бы они такое сделали, их самих бы потом привлекли к ответственности за незаконную регистрацию.

— В интернете есть приложение "Активный гражданин". Как вы считаете, можно ли там собирать подписи? Может это быть более просто и прозрачно?

— Электронный сбор подписей возможен. Там же есть все данные, их проверить можно. Но с другой стороны, при дальнейшей информатизации общества возможны взломы этой системы и злоупотребление. То есть, извините, хрен редьки не слаще. Есть старый добрый лист бумаги, где прямым текстом все написано аккуратненько, каллиграфическим почерком и так далее. Это — идеальная ситуация. А электронная подпись — тоже имеет оборотную сторону. Здесь злоупотребления тоже возможны.

— Они везде возможны.

— Совершенно верно. Ленивые претенденты в кандидаты будут нанимать различных хакеров для того, чтобы ломать систему и создавать себе фейковые электронные подписные листы.

— Ко мне никогда никто не подходил и не спрашивал ни о каком кандидате. Я не подписывала в своей жизни ни одного подписного листа. Я понятия не имею, где ходят эти сборщики?

— У вас консьержка в квартире есть?

— Есть.

— Вот, собственно, поэтому. Бабушка-консьержка — очень хороший страж.

— У нас еще кодовый замок и шлагбаум есть.

— Поэтому и не приходили. Технически до вас добраться очень сложно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев