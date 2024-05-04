Врач рассказала о наиболее опасных нетрадиционных методах окрашивания яиц

Врач Островская: нетрадиционные методы окрашивания яиц вредны для печени

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интернет изобилует нетрадиционными способами окраски яиц с применением фломастеров, гуаши, вина и прочих веществ, не предназначенных для этой цели. О потенциальном вреде подобных методик для человека сообщила эндокринолог Елена Островская.

Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Использовать фломастеры, обычные краски и тем более маркеры для окраски яиц не стоит: химические вещества в их составе могут проникать через скорлупу и попадать в белок и даже желток яйца", — подчеркнула Елена Островская.

Как отметила Елена Островская, эти токсичные вещества впоследствии скапливаются в печени, нанося ей непоправимый вред. Для безопасного окрашивания яиц медик советует использовать натуральные растительные красители, например, луковую шелуху, придающую цвет от светло-коричневого до тёмно-шоколадного оттенка. Альтернативными вариантами являются каркаде (светло-розовый цвет), куркума (желтый) и свекольный или шпинатный сок. При использовании последних двух сначала яйца отвариваются, а затем выдерживаются в растворе в течение часа.