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Врач рассказала о наиболее опасных нетрадиционных методах окрашивания яиц

Врач Островская: нетрадиционные методы окрашивания яиц вредны для печени

1:11
Здоровье

Интернет изобилует нетрадиционными способами окраски яиц с применением фломастеров, гуаши, вина и прочих веществ, не предназначенных для этой цели. О потенциальном вреде подобных методик для человека сообщила эндокринолог Елена Островская.

Врач Островская: нетрадиционные методы окрашивания яиц вредны для печени
Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Использовать фломастеры, обычные краски и тем более маркеры для окраски яиц не стоит: химические вещества в их составе могут проникать через скорлупу и попадать в белок и даже желток яйца", — подчеркнула Елена Островская.

Как отметила Елена Островская, эти токсичные вещества впоследствии скапливаются в печени, нанося ей непоправимый вред. Для безопасного окрашивания яиц медик советует использовать натуральные растительные красители, например, луковую шелуху, придающую цвет от светло-коричневого до тёмно-шоколадного оттенка. Альтернативными вариантами являются каркаде (светло-розовый цвет), куркума (желтый) и свекольный или шпинатный сок. При использовании последних двух сначала яйца отвариваются, а затем выдерживаются в растворе в течение часа.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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