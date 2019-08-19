Эксперт: НАТО - бюрократическая организация под крышей США

США сдуваются на глазах. Союзники по НАТО ведут себя все более независимо от главного партнера. Турция не единственная страна — член НАТО, которая ведет себя подчеркнуто независимо. Да и вообще НАТО уже давно стало больше бюрократической организацией. После того, как Штаты, Великобритания и Европа поступили совершенно диким образом с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи, все маски сброшены. Мы видим людоедский оскал реального агрессора.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог и публицист Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

Алексей Мухин: оппозиция поставила себя в категорию неприкасаемых

Политолог: Западная Европа окончательно оттолкнула Украину

Алексей Мухин: Польша хочет стать любимой женой в еврогареме США

Политолог: Борис Джонсон — четвертый всадник британского апокалипсиса

Алексей Мухин: не скомпрометированных в политику не берут

— Алексей, вы считаете, что НАТО скоро может развалиться. Если Турция выйдет из него, то это будет началом конца?

— Да. Хотя я, честно говоря, не вижу в НАТО какой-то такой серьезной организации, распад которой серьезно повлияет на геополитический расклад. НАТО — это прежде всего бюрократическая организация, и там по факту всем занимаются и за все отвечают Соединенные Штаты Америки.

Почему им нужны деньги — сначала два, а теперь уже четыре процента, от остальных членов НАТО? Потому что для них, для их бюджета, это крайнее обременение. Потому что они все на себя стянули, все на себя замкнули. И они навязывают продажу своих вооружений другим странам — членам НАТО. Но это идет с большой пробуксовкой, потому что оружие плохое. А Турция сделала замечательный финт ушами и хвостом и закупила нормальное вооружение, которое, естественно, совершенно не коррелируется со стандартами НАТО.

— Но как для Америки НАТО может быть обременением, если НАТО на 100 процентов решает американские интересы, в том числе в бизнесе, а все союзники — фактически подчиненные — послушно следуют в фарватере их политики?

— Это не так. Обратите внимание, Турция не единственная страна — член НАТО, которая ведет себя подчеркнуто независимо. Германия — тоже.

— Так Германия после поражения во Второй мировой войне, как и Япония, вообще является полуколонией США.

— В чем-то да, но в чем-то и нет. Она не направила свои силы в Афганистан, она ведет себя крайне независимо в Сирии. Бундесвер никуда не делся. У них нет ядерного оружия, это запрещено. Это Штаты говорят, что они находятся под их полным контролем.

А вот, пожалуйста, потребовали они введение германского контингента в Афганистан, а этого не произошло. Германия сказала "нет". Потребовали они участия германских военнослужащих в операциях на территории Сирии. Германия сказала "нет". Потребовали они введения контингента на Украину, был такой эпизод в 14-м году…

— Вот уж на Украину Германии лучше не ходить.

— Совершенно верно. Германия сказала "нет". Так что не все так однозначно в этом "датском королевстве" по имени НАТО.

— Все равно США там рулят. С одной стороны, они, конечно, больше всего финансируют, но с другой — они же собирают денежки. Получается, что финансируют они далеко все, а еще и прибыль имеют.

— Совершенно верно. Но проблема в том, что Германия, например, всего порядка одного процента ВВП платила, и другие страны — тоже. Все не выполняют устав НАТО уже давно. Дональд Трамп, когда пришел к власти, первое, что сделал на встрече с европейскими коллегами, — сказал: "Ребята, больше этого не будет. Вы должны платить то, что положено, плюс вы должны в будущем, возможно, четыре процента". Это реальная перспектива для европейских стран.

— Вообще почему Трамп об этом говорит? Он же президент США, а не генеральный секретарь НАТО.

— А кто будет говорить? Столтенберг? Это марионетка просто.

— Но с точки зрения красивой мины хотя бы...

— Но зачем? Маски давно сброшены. После того, как Штаты, Великобритания и Европа поступили совершенно диким образом с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи, маски сброшены. Мы видим перед нами лицо реального агрессора в лице США, Великобритании и других стран, которые подвизаются к ним.

Просто они подвизаются, так скажем, совсем не людоедски, а только чуть-чуть подвизаются, сбоку и слегка на дистанции. Та же Канада, Австралия и т. д. Но тем не менее канадские инструкторы на Украине присутствуют тоже.

— Там же очень сильная националистически настроенная украинская диаспора.

— Именно поэтому, да. Но другое дело, что маски оказались сброшены. И теперь мы все видим. В принципе это счастье большое. Раньше мы братались, обнимались, и это, честно говоря, вызывало дикое омерзение. А сейчас в наших санкционных реалиях притворяться не надо. И США, и Великобритания больше не притворяются. Я считаю это большим счастьем, потому что мы знаем, кто чего стоит. И они знают тоже.

— Хилари Клинтон просто закатывала глаза от счастья, мерзко радовалась и смеялась, когда расправились с Муаммаром Каддафи. Для нас это было просто дико.

— Все это очень характерно. Я все для себя понял в отношении американского истеблишмента и его представителей, в частности Хилари Клинтон, когда в прямом эфире убивали Усаму бен Ладена. Надо было просто видеть, как вели себя Хилари Клинтон и остальные. Эти люди — людоеды просто. Вы хотите, чтобы мировое правительство (я имею в виду Совбез ООН) состояло именно из этих людей? Я — нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев