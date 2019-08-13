Политолог: Борис Джонсон - четвертый всадник британского апокалипсиса

Почему у стран, следующих в фарватере Запада, память становится, как у рыбок гуппи? Новый премьер Борис Джонсон разрушит страну или возродит империю? На эти и другие вопросы генерального директора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил российский политолог и публицист Алексей Мухин.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

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— Алексей, недавно прочитала в интернете, что это Россия напала на Грузию. Хотя тогда даже Запад был вынужден безусловно признать, что Грузия напала на Южную Осетию и буквально стирала с лица земли жилые дома, мирное население и российских миротворцев. Потом они об этом не вспоминали, а теперь уже появляется другая версия этой истории.

— Да, на данном этапе они опять пытаются такое мнение протащить. Вы заметили, наверное, что последний грузинский кризис проходил под эгидой того, что Россия якобы что-то там отобрала, оккупировала, агрессор и т. д. Прошло-то всего чуть больше десяти лет, но память у них — как у рыбок гуппи.

— Да в политике не важно, что было на самом деле, важно, как и что они кричат.

— Миссия России состоит именно в том, чтобы через средства массовой информации, через гражданское общество и его усилия не допустить скатывания в это. Ни в коем случае этого допускать и принимать нельзя, как бы они ни пытались все это переиначить.

— Но очень часто в истории слушали и верили тем, кто говорил какие-то удобные факты, и не важно, что было на самом деле…

— Это историография. Здесь есть проблема, историография пишется под правящие режимы, под интересы государства. Но (внимание!) историю как факт нельзя изменить, поругать и т. д. Поэтому вы должны четко понимать, я говорю как профессиональный историк…

— Можно что-то вытаскивать, а что-то прятать…

— Пытаться сделать, конечно, можно. Нельзя полностью перечеркнуть, надолго убрать, потому что все равно проступает правда. Исторический факт — это объективная реальность, которую изменить нельзя. Но вот прикрыть ее какими-то историографическими страницами можно. Но ветер времени, как говорил Иосиф Сталин, развеет весь этот мусор на могиле, и вы поймете правду…

— Давайте посмотрим, какую чушь выдает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович и все это якобы научное заведение.

— Это фрики…

— Но они выпускают большое количество учебников, приводят одним им ведомые якобы исторические документы.

— Подождите, они не могут выпускать исторических документов, потому что это фальшивка тогда.

— Но все эти фальшивки, откровенная ложь, изучаются в школе. Это вбивается в головы детей. И это уже тоже своего рода история.

— К сожалению. Поэтому я с большим юмором отношусь к Украине как к современному государству. Это псевдогосударство, оно не является таковым, на мой взгляд, потому что там выдуманная история и выдуманное право, которое тут же нарушается. Агрессивное поведение выдает в Украине не state, что называется, а фейк-state, фальшивое государство, которое на самом деле не имеет отношения к политической, а тем более к исторической реальности.

— Но они-то и Запад считают как-то иначе.

— Это государственная политика. Но в Западной Европе достаточно здравомыслящих людей, которые уже поняли, к чему ведет этот украинский эксперимент, кто является бенефициаром оного. Не зря на территории Украины сейчас европейских институтов осталось раз-два и обчелся. И Европа не финансирует украинский проект, его финансируют Великобритания и Соединенные Штаты Америки, которые не являются европейскими государствами. После Brexit даже формально этого не будет.

— Еще вопрос с Brexit.

— Нет-нет, почему же? Борис Джонсон в своей инаугурационной речи все очень четко высказал, и как честный человек он должен жениться.

— Вообще удивительна связка Британия — США, но она очевидная.

— Она ассоциативная. Она все же очень противоречивая…

— В их взаимоотношениях есть свои сложности, но США все равно очень связаны с Британией. И что удивительно, теперь и руководители похожи. Трамп — очень странный, неожиданный такой президент. И тут появляется британский премьер, который очень похож на него манерами и даже внешне похож. Он вообще чуть ли не фрик, как минимум, очень странный.

— Я вас разочарую. Борис Джонсон — большая умница, и он довольно умело эксплуатирует такой идиотский имидж для того, чтобы делать то, под что он заточен.

— То есть Британии повезло?

— Нет, я недавно написал маленькую статью "Четыре всадника британского апокалипсиса", имея в виду, конечно, последних четырех премьеров. Тони Блэр, который, напал на Ирак, а потом был вынужден за это извиняться. Дэвид Кэмерон, который спровоцировал шотландский референдум и Brexit. Тереза Мэй, которая не смогла справиться, вообще ничего не смогла сделать. Ее презентовали нам, как железную Маргарет Тэтчер, а получилось алюминиевое не понятно что.

— Танцующая...

— Да, Dancing Queen. Все это уже замечательно. И тут — Борис Джонсон. Он может оказаться тем самым бледным всадником, который либо похоронит Британскую империю окончательно, то есть она вместо соединенного королевства станет разъединенным. Но есть шанс, что именно благодаря тому, что он такой, какой он есть, ситуация поменяется наоборот.

Он может стать первым премьером, при котором Британская империя начнет возрождаться. А такие амбиции есть, обратите внимание, в британском сообществе запрос на это есть. И Трамп, кстати, который эксплуатировал Great American Agent, угадал и сделал то, что считалось невозможным. Он победил на президентских выборах. И он начал это делать. Уж как получается — другой вопрос.

Вот и Борис Джонсон, я думаю, будет эксплуатировать точно такие же модели, правда в несколько более скромных масштабах. И по поводу взаимоотношений Британии и Соединенных Штатов Америки я бы вас несколько разочаровал, там у них сейчас отношения, пардон, кто кого употребит — вот и все. Вот поэтому их отношения крайне противоречивы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев